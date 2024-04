Brescia-Ternana e FeralpiSalò-Como, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Ternana e FeralpiSalò-Como sono valide per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

L’obiettivo playoff è alla portata del Brescia, nonostante la squadra di Maran abbia perso a Venezia la settimana scorsa. Ma ci sta, contro una formazione che punta decisamente alla promozione diretta nella massima serie. I lombardi sono ancora dentro gli spareggi promozione anche se per prenderli devono ancora lottare. Vincere contro la Ternana sarebbe fondamentale.

Una squadra, quella ospite, che però sta bene. Ha vinto a Cremona la truppa guidata da Breda, e adesso sogna di rimanere fuori la zona playout. Oggettivamente è difficile un altro colpo esterno. Ed è assai più probabile che i padroni di casa riescano a vincerla questa partita.

Ha allungato invece il Como. Adesso secondo da solo in classifica alle spalle del Parma e davanti al Venezia di tre lunghezze. La squadra di Roberts non sta sbagliano davvero un colpo. E arrivati a questo punto della stagione è la maggiore candidata a prendersi la promozione diretta. Contro la FeralpiSalò, penultima che però vista la classifica corta ha ancora possibilità di salvezza almeno attraverso i playout, non sarà una passeggiata di salute. Ma gli uomini del tecnico irlandese hanno tutte le carte in regola per riuscire a vincere ancora. E la sensazione è che ci riusciranno.

Come vedere Brescia-Ternana e FeralpiSalò-Como in diretta tv e in streaming

Brescia-Ternana e FeralpiSalò-Como sono in programma sabato 20 aprile. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Ternana

In una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e anche una rete per squadra, il Brescia sogna il colpo che avvicinerebbe in maniera sensibile i playoff. Gli uomini di Maran ci possono riuscire. E ci riusciranno.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickamm, Adorni, Cistana, Jallow; Bisoli, Paghera, Bessaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia, Carboni; Favilli, Pereiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1