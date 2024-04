Catanzaro-Cremonese e Lecco-Venezia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-Cremonese e Lecco-Venezia sono valide per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

L’ultima possibilità per la Cremonese, anche se il cammino si è complicato tantissimo e il Como non sembra mollare la presa, di rimanere in corsa per la promozione diretta. La possibilità invece per il Catanzaro di Vivarini di avvicinare il quarto posto in classifica, quello che farebbe saltare un turno dei playoff.

Il big match di giornata si gioca in Calabria. Con i padroni di casa che l’ultima uscita davanti al proprio pubblico l’hanno persa, che hanno tutta l’intenzione di sfruttare il momento negativo degli uomini di Stroppa – tre sconfitte nelle ultime quattro – per continuare ad alimentare il sogno. In un altro momento avremmo detto che la Cremonese difficilmente sarebbe uscita senza punti dal Ceravolo. Oggi però le cose sono diverse. E i giallorossi sono favoriti. La possibilità di chiudere davanti è enorme e la vittoria di Modena ha ridato speranze. E orgoglio.

Contro il Lecco ormai retrocesso il compito del Venezia, invece, è quello di rimanere attaccato al Como. Tre punti di svantaggio per gli uomini di Vanoli, che però ci credono ancora. Molto passa dalla gara contro i lombardi che hanno più di un piede e mezzo in Serie C. E l’affermazione contro il Brescia, difficile, ha mandato un segnale: i lagunari ci proveranno davvero fino alla fine. Ci sta una vittoria, eccome.

Come vedere Catanzaro-Cremonese e Lecco-Venezia in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Cremonese e Lecco-Venezia sono in programma sabato 20 aprile. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Cremonese

Parte leggermente favorito il Catanzaro, che sa benissimo quanto possono valere questi tre punti nell’economia del campionato. Un match da almeno tre reti complessive. Una gara che comunque, alla fine, dovrebbe premiare la straordinaria gestione di Vivarini che, a quanto pare, è pure entrato nel mirino delle big della cadetteria e di qualche squadra di A.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Lochoschivli; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1