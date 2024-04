Spezia-Sampdoria e SudTirol-Cittadella, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Spezia-Sampdoria e SudTirol-Cittadella sono valide per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sia Spezia che Sampdoria devono raggiungere i propri obiettivi stagionali: un derby ligure che mette in campo dei punti pesantissimi per entrambe, che non è che stiano attraversando un momento felicissimo. Sia D’Angelo che Pirlo si presentano dopo una sconfitta a questo match, sicuramente assai più pesante quella della Samp, che ci ha rimesso le penne in casa contro il SudTirol.

I blucerchiati sono ancora dentro i playoff che hanno il Pisa alle costole. Servirebbe uscire indenni dal Picco contro uno Spezia che invece è di nuovo sprofondato dentro i playout. Gara tesa, non decisiva, ma fondamentale. Ecco perché alla fine ci si potrebbe anche accontentare.

Il colpo piazzato sul campo della Samp ha permesso al SudTirol di lasciarsi alle spalle molte squadre e riprendere il proprio cammino, sereno, in campionato. Nessuna ha velleità di playoff, anche se sono vicini: si pensa soprattutto a raggiungere la salvezza contro un Cittadella che viene da cinque risultati utili di fila e che non vuole rischiare nulla da qui alla fine della stagione. Come si dice anche qui? Meglio accontentarsi.

Come vedere Spezia-Sampdoria e SudTirol-Cittadella in diretta tv e in streaming

Spezia-Sampdoria e SudTirol-Cittadella sono in programma sabato 20 aprile. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Spezia-Sampdoria

E’ arrivato quel momento dell’anno dove i punti valgono davvero doppio. Ecco perché Spezia e Sampdoria, entrambe ancora in corsa per i propri obiettivi, si potrebbero pure accontentare di un pareggio.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nicolaou; Vignali, Nagy, Esposito, Elia; Verde, Bandinelli; Di Serio.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Verre; Pedrola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1