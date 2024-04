Valencia-Betis, Liga: tv, formazioni, pronostici

Valencia-Betis è una gara valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Per il Valencia di Baraja potrebbe essere l’occasione di mettere la parole fine alla corsa Europa della prossima stagione. I padroni di casa, che vengono da due vittorie di fila, sono avanti di due lunghezze rispetto alla formazione di Pellegrini. Evidente che un’affermazione in casa potrebbe decidere il tutto.

Il margine poi per il Betis, che ha vinto contro il Celta Vigo dopo una striscia terribile di quattro sconfitte di fila, sarebbe incolmabile. Anche se nessuno lo dice, ovviamente, sottolineando come ci siano ancora diverse partite da affrontare da qui alla fine del campionato. Ma è evidente che poi sulla carta è in questo modo. E il Valencia sa benissimo che questa è l’occasione.

Non solo per la gara in sé, ma anche per rifarsi e prendersi una rivincita rispetto alla gara d’andata: erano due squadre diverse, erano due formazioni che davano dei segnali opposti. Tant’è che il Betis vince tre a zero senza particolari problemi. A più di un girone di distanza – era l’ottava giornata del campionato – le cose si sono ribaltate. Quindi è l’occasione anche per il riscatto. Il Valencia sembra aver trovato, anzi ha trovato, la quadra giusta. E vincerà una partita decisiva per il proprio cammino.

Dovrebbe essere una gara da almeno tre reti complessive. Dovrebbe essere un match che alla fine il Valencia riuscirà a portare a casa. Sì, vittoria per gli uomini di Baraja e addio sogno europeo per la squadra di Pellegrini che potrebbe, pure, lasciare alla fine di questa stagione.

Le probabili formazioni di Valencia-Betis

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Ozkacar, Vazquez; F Perez, Guerra, Pepelu, D Lopez; Almeida, Duro.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Miranda; Rodriguez, Cardoso; Fornals, Isco, Fekir; Willian Jose.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1