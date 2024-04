Girona-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Girona-Cadice è una gara valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe qualcosa di eroico per il Girona. Che sì, alla fine, non è riuscito a mantenere il passo del Real Madrid che se n’è andato e che nel Clasico di domenica potrebbe mettere la parola fine al campionato. Era preventivabile un rallentamento, ma tutto quello che gli uomini di Michel hanno fatto per buona parte dell’annata permette di pensare anche in maniera importante alla massima competizione europea.

Serve vincere, però. Arriva un Cadice scorbutico, al momento terz’ultimo in classifica e che quindi sarebbe retrocesso, che è alla ricerca di punti assai pesanti per rimanere in Liga. Gli ospiti nelle ultime cinque uscite hanno piazzato tre risultati utili che hanno permesso di rialzare la testa e respirare un poco. Ma la sconfitta interna contro il Barcellona della scorsa settimana ha fatto sì che le altre lo riprendessero in classifica. E il calendario non aiuta, visto che il Girona, soprattutto in casa, ha costruito tutto questo. Insomma, sembra scritta anche questa partita, purtroppo, per la formazione ospite.

Come vedere Girona-Cadice in diretta tv e streaming

Girona-Cadice, valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Anche all’andata il Girona si è imposto: uno a zero e tre punti d’oro. Lo dovrebbe fare anche sabato sera, in casa, riuscendo così a tenere a distanza le altre e continuare a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League che si avvicinerebbe in maniera assai sensibile.

Le probabili formazioni di Girona-Cadice

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; E Garcia, D Lopez, Blind, Gutierrez; Martin, Herrera, A Garcia; Portu, Dovbyk, Savio.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Ousou, Chust, Pires; Sobrino, A Fernandez, Alcaraz, Navarro; Gomez, Juanmi.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1