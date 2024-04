Getafe-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Getafe-Real Sociedad è una gara valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Nonostante il Getafe sia salvo – con 39 punti si può decisamente stare tranquilli – per la Real Sociedad, ancora alla ricerca di punti pesanti per l’Europa del prossimo anno, non sarà per nulla facile riuscire a vincere questa partita. Non solo per quello che è l’evidente valore della formazione di casa, ma anche e soprattutto per quelli che sono i passati su questo campo.

Se in casa la Real Sociedad contro il Getafe ha quasi sempre vinto, in trasferta invece le cose sono andate in maniera diversa: negli ultimi due incroci sono arrivati un pareggio e una sconfitta, quindi il ruolino di marcia non è dei migliori. Certo, in questo momento gli ospiti vengono da quattro risultati utili di fila (tre vittorie) e stanno bene sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Ma pensare che possa esserci un colpo esterno, o almeno con facilità, non è corretto.

Il Getafe nelle ultime cinque ha vinto solamente una volta: segno che anche mentalmente qualcosa è cambiato dopo aver raggiunto il target. Però i tifosi vogliono qualche altra soddisfazione, e riuscire a fare un buon risultato contro una formazione che almeno sulla carta sembra più forte, sarebbe ben accetto. Ecco perché pensiamo che questa partita possa finire in pareggio. Ma come? Vediamolo sotto.

Come vedere Getafe-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Il pronostico

Sarà sicuramente una gara da almeno una rete per squadra. E forse ci potrebbe scappare anche qualche rete in più. E, per quello che vi abbiamo raccontato prima, potrebbe davvero finire in pareggio. Un 2-2 pirotecnico diciamo.

Le probabili formazioni di Getafe-Real Sociedad

GETAFE (3-5-2): Soria; Djene, Alvarez, Alderete; Iglesias, Milla, Maksimovic, Santiago, Rico; Mata, Greenwood.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traore, Le Normand, Elustondo, Galan; Zakharyan, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Becker, Oyazarbal.



