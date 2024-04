Bundesliga, pronostici trentesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Bayer Leverkusen ha vinto aritmeticamente lo Schale ma dal quarto posto in giù è ancora tutto da decidere: notizie e pronostici.

In attesa di scoprire se la Bundesliga qualificherà quattro o cinque squadre alla prossima Champions League – dipenderà tutto dal ranking Uefa a fine stagione – diventa ogni settimana più serrato il duello tra Lipsia e Borussia Dortmund, che si stanno contendendo la quarta piazza.

I Roten Bullen di Marco Rose hanno gli stessi punti dei gialloneri, 56, e da quando sono usciti dalla Champions League per mezzo del Real Madrid non si sono praticamente più fermati. Nelle ultime 5 giornate hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, dimostrando di essere arrivati nel momento clou della stagione in gran forma. Sette giorni fa hanno rifilato tre gol al Wolfsburg (3-0), mentre nel turno precedente avevano travolto il Friburgo (1-4). La striscia di successi potrebbe proseguire in casa dell’Heidenheim: la neopromossa è andata ben oltre quelle che erano le aspettative salvandosi con enorme anticipo. Al momento è più vicina alla zona Europa che a quella retrocessione ed è imbattuta da quattro giornate (con tanto di vittoria storica contro il Bayern Monaco). Insomma, una trasferta sicuramente insidiosa per un Lipsia che però è nelle condizioni di fare calcoli se vuole il quarto posto: diamo fiducia agli uomini di Rose.

Le previsioni sulle altre partite

Rimane tutto da decidere anche nella lotta per evitare la retrocessione. Solo il Darmstadt fanalino di coda dà l’impressione di essere ormai spacciato: la neopromossa ha racimolato appena 14 punti ed è staccatissima sia dal Mainz terzultimo sia dalla salvezza diretta.

I Lilien non vincono addirittura da ottobre ed è improbabile che riescano ad evitare la sconfitta a Colonia, in uno scontro diretto che si preannuncia a senso unico. I Billy Goats, reduci dal k.o. in casa del Bayern Monaco, sono penultimi e non possono assolutamente sbagliare questa partita se vogliono avere anche qualche chance di mantenere la categoria. Molto più equilibrato invece lo scontro salvezza tra Wolfsburg e Bochum, separati da un solo punto ed anche loro a rischio retrocessione. I biancoverdi non sono riusciti a voltare pagina neppure con il nuovo tecnico (Hasenhuttl) ma dopo 2 sconfitte di fila dovrebbero ottenere un risultato positivo in una gara che promette gol. Sfida potenzialmente movimentata anche quella tra Hoffenheim e Borussia Monchengladbach, con gli uomini di Pellegrino Matarazzo ancora in corsa per un posto in Europa.

Bundesliga: possibili vincenti

Lipsia (in Heidenheim-Lipsia)

Colonia (in Colonia-Darmstadt)

Le partite da almeno un gol per squadra

Hoffenheim-Borussia Monchengladbach

Wolfsburg-Bochum

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Lipsia

Hoffenheim-Borussia Monchengladbach