Torino-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Fiorentina è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Le due romane, prima la Lazio e poi la Roma, sono state indigeste al Torino di Ivan Juric, che dopo aver perso 2-0 nel recupero con i biancocelesti, lunedì scorso si è arreso anche ai giallorossi, trascinati da uno scatenato Dybala (3-2 e tripletta dell’argentino). Due battute d’arresto che hanno marcato ancora di più le differenze tra i granata e le squadre che al momento li precedono in classifica.

Il Torino, pur non deludendo dal punto di vista del gioco – contro la Lazio avrebbe meritato almeno un punto ed all’Olimpico, a sprazzi, ha fatto vedere buone cose – non riesce dunque ad inserirsi a pieno titolo nella lotta per un posto nelle coppe europee. Gli uomini di Juric restano inchiodati al decimo posto ma in caso di vittoria nell’anticipo del sabato con la Fiorentina, a tutti gli effetti uno scontro diretto, ridurrebbero in maniera consistente il divario che oggi li separa dalla settima piazza, occupata proprio dai viola, attualmente a +5. La squadra di Vincenzo Italiano arriva all’appuntamento ringalluzzita dalla vittoria con un’altra dirette concorrente, la Lazio, piegata 2-1 al “Franchi”. Secondo successo dell’anno solare per i toscani, che con una grande prestazione – di sicuro la migliore degli ultimi tre mesi – hanno ribaltato i biancocelesti prima con il giovane Kayode e poi con Bonaventura, prendendo anche 4 pali (e sbagliando persino un calcio di rigore).

Torino-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Preziosissimo il ritorno di Buongiorno al centro della difesa granata: accanto a lui ci saranno Djidji e Rodriguez mentre Masina potrebbe essere dirottato sulla corsia sinistra al posto di Lazaro. In mezzo Ilic dovrebbe spuntarla su Linetty, davanti invece Pellegri insidia Sanabria. Indisponibili Lovato, Schuurs, Tameze e Vojvoda.

La mossa di schierare Bonaventura in mediana accanto ad Arthur ha pagato dividendi contro la Lazio e quasi certamente Italiano la replicherà. Beltran dunque sempre alle spalle dell’ex Belotti, circondato da Nico Gonzalez e Ikoné, stavolta preferito a Sottil. Dietro è ancora indisponibile Martinez Quarta.

Come vedere Torino-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Fiorentina è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il principale problema della Fiorentina, che per certi versi l’accomuna anche allo stesso Torino, è la continuità. Dopo una prestazione spettacolare come quella con la Lazio i viola di rado sono riusciti a confermarsi nel match successivo. Lunedì l’attacco viola è tornato a girare ma non sarà facile ripetersi in uno stadio dove i granata finora hanno subito a malapena 8 gol, due in meno dell’Inter capolista, e dove solitamente non si assiste a sfide ricche di reti. Il Torino con ogni probabilità eviterà la sconfitta.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Masina; Vlasic; Zapata, Sanabria.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti.

Torino-Fiorentina: chi vince? Torino

Pareggio

Fiorentina View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1