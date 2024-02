Fiorentina-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Lazio è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La corsa per il quarto posto al momento sembra riguardare da vicino solo due squadre, il Bologna e l’Atalanta, con le due romane ed il Napoli campione d’Italia ancora defilati. Motivo per cui il posticipo del “Franchi” rappresenta una sorta di ultima chiamata, sicuramente per la Lazio ma sopratutto per la Fiorentina, scivolata all’ottavo posto a causa del disastroso rendimento da gennaio in poi.

La Viola, che aveva chiuso il 2023 alle spalle di Inter, Juventus e Milan, da quando è iniziato il nuovo anno si è imposta solamente sul Frosinone di Eusebio Di Francesco, travolto 5-1. Gli unici punti raccolti dalla squadra di Vincenzo Italiano in questo periodo, escludendo il successo ottenuto ai danni dei ciociari, sono stati quelli con Udinese ed Empoli. Un rendimento insufficiente che ha creato più d’un malumore nella piazza – la società è nel mirino per via del mercato di gennaio – ma appare in confunsione anche lo stesso allenatore, che da quando è al timone del club gigliato non aveva mai vissuto un momento così turbolento. La Fiorentina, infatti, continuando di questo passo rischia di non qualificarsi a nessuna competizione europea (a meno che, ovviamente, non vinca una tra Coppa Italia e Conference League). Un epilogo del genere farebbe molto probabilmente calare il sipario sul progetto iniziato ormai tre stagioni fa con il tecnico di origine siciliana.

Si respira un clima diverso, meno pesante, in casa Lazio, con Maurizio Sarri che sembra aver risolto gran parte dei problemi. Sì, gli alti e bassi permangono ma i biancocelesti possono ancora togliersi importanti soddisfazioni. Giovedì scorso, nel recupero con il Torino, è arrivata una vittoria di carattere (0-2), targata Guendouzi e Cataldi. Non una prova brillante sul piano del gioco ma il maggiore cinismo rispetto ai granata di Ivan Juric ha finito per fare la differenza.

Fiorentina-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano nelle ultime ore ha perso Martinez Quarta, fermo per problemi addominali. Con Milenkovic al centro della difesa ci sarà Ranieri, mentre sugli esterni toccherà a Kayode e Biraghi. Il tecnico viola potrebbe valutare anche il passaggio al 4-3-3: in quel caso sarà ballottaggio tra Beltran e Belotti su chi dovrà ricoprire il ruolo di centravanti. Altrimenti l’argentino, in gol anche contro l’Empoli, continuerà a giocare da trequartista alle spalle dell’ex Torino e Roma. Ancora out Kouamé, alle prese con la malaria.

Dall’altro lato, Sarri è alle prese con il dubbio Casale, che sta facendo i conti con l’influenza. Un bel problema per il tecnico biancoceleste, vista la squalifica di Gila e l’indisponibilità di Patric. A centrocampo giocheranno Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, recuperano in extremis invece Zaccagni e Vecino.

Come vedere Fiorentina-Lazio in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Lazio è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Lazio è una sorta di bestia nera per la Fiorentina. Le ultime sfide giocate a Firenze sono terminate 3-0 e 4-0 per i biancocelesti e l’unico successo dei viola in tempi recenti è quello del maggio 2021. In questo momento sta meglio la squadra di Sarri e secondo noi dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta ma c’è l’incognita dell’impegno infrasettimanale. I capitolini, a differenza della Viola, nell’ultimo mese hanno giocato una volta ogni tre giorni e potrebbero essere meno brillanti. Probabile che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1