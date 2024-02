Roma-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Torino è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La scelta di esonerare José Mourinho ed affidare la panchina della Roma a Daniele De Rossi, storica bandiera del club giallorosso ma con alle spalle un’esperienza di pochi mesi da allenatore (peraltro in Serie B), da molti veniva visto come un salto nel vuoto. L’ex “capitan futuro” però sta facendo ricredere tutti. Da quando ha preso il posto del tecnico portoghese la sua Roma si è arresa solo alla schiacciasassi Inter, vincendo le restanti quattro gare di campionato (Verona, Salernitana, Cagliari e Frosinone).

In Europa League sono arrivati invece due pareggi – 1-1 sia all’andata che al ritorno – contro il Feyenoord, che giovedì scorso all’Olimpico ha vissuto l’ennesima serata traumatica, arrendendosi ai calci di rigore. L’eroe del match con gli olandesi è stato il portiere Svilar. Il giovane estremo difensore serbo ne ha parati due e con ogni probabilità ha ribaltato definitivamente le gerarchie, “panchinando” di fatto il più esperto collega Rui Patricio. La Roma, che negli ottavi affronterà il Brighton di Roberto De Zerbi, adesso ha il dovere di rientrare nella corsa al quarto posto ed avvicinarsi all’Atalanta quinta, che ieri ha impattato 1-1 con il Milan a San Siro. Più lontano il sorprendente Bologna, che di punti, al momento, ne ha sette in più dei giallorossi.

Da vincere a tutti i costi la sfida con il Torino, a conti fatti una diretta concorrente. I granata sono decimi ma hanno appena cinque punti in meno dei capitolini. Anche la squadra di Ivan Juric è stata impegnata giovedì, ma nel recupero di campionato con la Lazio. I gol di Guendouzi e Cataldi (0-2) hanno messo fine all’imbattibilità del Torino, che non perdeva da fine dicembre. Tanti rimpianti per il tecnico croato, visto che i suoi non hanno affatto demeritato sul piano del gioco, peccando solo a livello di cinismo sotto porta.

Roma-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Torna N’Dicka al centro della difesa giallorossa: l’ex Eintracht Francoforte, reduce dal trionfo in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, prende il posto dell’infortunato Llorente. Sulle corsie esterne Kristensen e Angelino mentre in attacco De Rossi è tentato di far rifiatare Lukaku: è ballottaggio serrato con Azmoun.

I problemi principali di Juric sono in difesa, dove mancheranno gli infortunati Buongiorno, Schuurs e Tameze. Al loro posto Djidji, Lovato e Rodriguez, a centrocampo invece Linetty verrà preferito a Ilic.

Come vedere Roma-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Torino, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Torino segna poco, soprattutto in trasferta (solo 9 gol segnati) ma al contempo è una squadra molto solida e mai semplice da affrontare. La Roma però non perde da ben cinque partite contro i granata e davanti al proprio pubblico quest’anno si è arresa solo a Milan e Inter. Le fatiche di coppa si faranno inevitabilmente sentire ma l’entusiasmo è quell’ingrediente che può fare la differenza: giallorossi leggermente favoriti in una partita in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

La Roma riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì (51%, 71 Votes)

No (49%, 67 Votes) Total Voters: 138

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1