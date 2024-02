Gratta e vinci, ci eravamo tanto amati: la palla passa al tribunale

Gratta e vinci, galeotto fu il tagliando comprato insieme: ecco cosa è successo a questa, ormai ex, coppia.

Lui ha 39 anni, lei 37. Fra loro fu amore a prima vista. Si sono amati tanto, tantissimo, ma, come spesso accade, i sentimenti da soli non sempre bastano. Tanto è vero che, ad un certo punto del loro cammino insieme, è successo qualcosa che ha portato ad un’inevitabile rottura.

Tutto è iniziato quando la coppia composta da Michael Cartlidge e Charlotte Cox ha deciso, non l’avessero mai fatto, di comprare un Gratta e vinci. Mai avrebbero potuto pensare che quella decisione avrebbe cambiato la loro vita e mai avrebbero potuto immaginare, soprattutto, cosa sarebbe accaduto da lì in avanti. Ma andiamo con ordine e iniziamo col dire che, cosa di non poco conto, in quel biglietto della lotteria istantanea si nascondeva un milione di euro. Potete immaginare quanto i due piccioncini siano stati felici, al pensiero di aver vinto una tale somma. Peccato solo che, dopo l’incredibile scoperta, tutto sia andato a rotoli.

I due fidanzati del Lincolnshire, in Inghilterra, hanno rotto un paio di settimane dopo la vincita. Charlotte ha mollato Michael ed è stata irremovibile. Tenendo stretto tra le mani il grattino fortunato, gli ha annunciato di non volerlo più vedere e di non avere la benché minima intenzione di dividere i soldi con nessuno, neppure con lui. Naturalmente l’uomo, dal canto suo, non l’ha presa troppo bene.

Galeotto fu il gratta e vinci: maledetto il giorno che l’ho comprato

Il 39enne, per tutta risposta, smaltita la delusione derivante dal doppio “tradimento”, le ha fatto causa al fine di ottenere, quanto meno, meno dell’importo vinto grazie a quel Gratta e vinci comprato insieme. Rivendica la paternità dell’idea – quella di comprare il biglietto – mentre lei sostiene, dal canto suo, di essere stata il “braccio” dell’operazione, avendolo comprato di tasca sua.

“Ammetto che non avremmo ottenuto quel biglietto senza Charlotte – ha detto Michael al The Sun – ma nemmeno lei l’avrebbe comparato senza la mia indicazione. So che è stata lei a pagare quel tagliando, ma non è moralmente giusto quello che pretende. Bisogna dividere“. La 37enne, naturalmente, non ne vuole sentire parlare. Ritiene che quel milione appartenga a lei e a nessun altro.

Sta di fatto che sarà il tribunale, avendo loro avviato una causa, a stabilire se la somma debba essere effettivamente divisa o se, invece, spetti solo a Charlotte. Ma nessuno, quello proprio no, potrà restituire loro la cosa più preziosa che hanno perso: l’amore che provavano l’uno per l’altra.