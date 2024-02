I pronostici di lunedì 26 febbraio: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 26 febbraio: ci sono i posticipi di Serie A, Premier League, Liga, Super Lig turca e altri tornei minori.

La ventiseiesima giornata di Serie A si chiude con due anticipi molto importanti in zona Champions League: Roma-Torino e Fiorentina-Lazio. I giallorossi in netta ripresa da quando Mourinho ha sostituito De Rossi dopo le fatiche di Europa League proveranno a superare il Torino, beffato nel recupero dalla Lazio. La stanchezza della lunga notte col Feyenoord potrebbe però farsi sentire: atteso almeno un gol per squadra così come nell’altra partita serale.

Nella Liga spagnola il Girona dopo le ultime sconfitte ha un impegno sulla carta abbordabile per rialzarsi: contro il Rayo Vallecano i tre punti sono alla portata. Vittoria probabile anche per il Galatasaray in Super Lig turca contro l’Antalyaspor e per l’Al Ittihad contro l’Al Wheda nel campionato arabo.

Pronostici altre partite

Sempre nel campionato arabo promette spettacolo la sfida tra AL Ettifaq e Al-Hilal, gol probabili anche nel posticipo di Premier League che mette di fronte West Ham e Brentford.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Al-Hilal vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in AL Ettifaq-Al-Hilal Saudi, Saudi Pro League, ore 15:00

Vincenti

• Al-Ittihad Jeddah (in Al-Ittihad Jeddah-Al-Wehda FC, Saudi Pro League, ore 18:00)

• Galatasaray (in Galatasaray-Antalyaspor, Super Lig, ore 18:00)

• Girona (in Girona-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Ettifaq-Al-Hilal Saudi, Saudi Pro League, ore 15:00

• Jong Ajax-Telstar, Eerste Divisie, ore 20:00

• Galatasaray-Antalyaspor, Super Lig, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Roma-Torino, Serie A, ore 18:30

• Fiorentina-Lazio, Serie A, ore 21:00

• West Ham-Brentford, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Girona vincente e almeno un gol per squadra (in Girona-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:00)