Girona-Rayo Vallecano, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Girona-Rayo Vallecano è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Fine della “favola” Girona? Ma neanche per sogno. Il titolo era probabilmente un traguardo troppo ambizioso per i catalani, che fino ad un mese sembravano poter diventare il “nuovo Leicester” per aver tenuto testa alle due big di Spagna, Real Madrid e Barcellona.

La squadra di Michel oggi è rientrata nei ranghi – ha conquistato un solo punto nelle ultime tre giornate – ma resta ancora in piena corsa per un posto tra le prime quattro. Partecipare alla prossima Champions League sarebbe già un traguardo incredibile per un club che ad inizio stagione puntava ad una salvezza tranquilla come quella dello scorso anno. Le due sconfitte di fila con Real Madrid (4-0) e Athletic Bilbao (3-2) hanno probabilmente ridotto al lumicino le possibilità di tornare a lottare per il primato e di riacciuffare i Blancos di Carlo Ancelotti (ormai in fuga), tuttavia il Girona, pur avendo subito il sorpasso del Barcellona, vanta ancora un importante margine sulla quinta, l’Athletic Bilbao, distante sette punti.

Divario che, in caso di vittoria nel posticipo della 26esima giornata con il Rayo Vallecano, potrebbe diventare di 10 lunghezze, visto che i baschi ieri sono naufragati in casa del Betis.

C’è tanta voglia di ripartire, insomma, dopo le due sconfitte in trasferta. Il Girona però dovrà fare attenzione al Rayo, che nell’ultimo turno ha fermato la capolista nel derby, pareggiando 1-1 a Vallecas contro il Real Madrid. Un ottimo esordio per il nuovo tecnico Inigo Perez, che ha preso di Jaime Ramos in seguito al k.o. di Palma di Maiorca, il quarto negli ultimi sei turni di campionato. I Matagigantes hanno sette punti in più della terzultima, il Cadice, e per il momento non rischiano di venire risucchiati nella lotta per non retrocedere. Non ci sarà Isi a Montilivi, causa squalifica, mentre in casa Girona è quasi certa l’assenza di Blind.

Come vedere Girona-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Girona-Rayo Vallecano, valida per la ventiseiesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Girona ha voglia di ripartire e mettere fine al digiuno di vittorie. I tre punti dovrebbero arrivare nella sfida con il Rayo Vallecano, che sta provando a uscire da un momento molto complicato. I gol complessivi con ogni probabilità saranno almeno tre nel match del Montilivi.

Le probabili formazioni di Girona-Rayo Vallecano

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Couto, E. Garcia, Juanpe, Miguel; Herrera, A. Garcia, Martin; Tsygankov, Dovbyk, Savinho.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; Oscar Valentin, Unai Lopez; De Frutos, Trejo, Alvaro Garcia; de Tomas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1