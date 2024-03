Ascoli-Reggiana e Bari-Spezia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Reggiana e Bari-Spezia sono valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Ascoli e Reggiana sono divise in classifica da cinque punti. Che non sono poi così tanti ma che in questo momento fanno una differenza enorme. Sì, perché i bianconeri di casa sono in piena zona playout mentre gli ospiti sono sereni, almeno sulla carta. Ma Nesta sa benissimo che ancora non è detto nulla e che tutto può succedere.

Due squadre che oggettivamente stanno bene: tre risultati utili di fila per l’Ascoli – con una bella vittoria in trasferta sul campo della FeralpiSalò – quattro punti nelle ultime cinque per la Reggiana che ha perso in casa contro la Ternana, una partita balorda quella che non ha permesso di piazzare quello che sarebbe stato il terzo risultato utile di fila. Diciamo, quindi, che in questo match non sembra esserci una squadra favorita. E di conseguenza, vista anche quella che è la classifica, gli ospiti si potrebbero accontentare di un pareggio.

Cosa che invece, in casa contro lo Spezia, non può fare il Bari di Iachini. I galletti vengono da due sconfitte di fila e sono fuori dalla zona playoff, serve una vittoria contro una formazione che comunque nelle ultime cinque uscite ha perso solamente una volta, anche in maniera inaspettata, contro la FeralpiSalò nel turno infrasettimanale. Padroni di casa favoriti, ma che devono fare molta molta attenzione.

Come vedere Ascoli-Reggiana e Bari-Spezia in diretta tv e in streaming

Ascoli-Reggiana e Bari-Spezia sono in programma domenica 3 marzo. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Reggiana

Ascoli e Reggiana segneranno almeno una rete entro la fine della partita. E gli ospiti, vista anche la classifica e visto quello che vi abbiamo raccontato prima, potrebbero anche accontentarsi di un pareggio.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Celia; Caligara; Rodriguez, Mendes.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pierangolo; Melegoni, Antiste; Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1