Cittadella-Pisa e Como-Venezia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Pisa e Como-Venezia e sono valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sette sconfitte di fila per il Cittadella, che nonostante questo, anche in maniera abbastanza clamorosa per il momento si trova anche dentro la zona playoff. E dopo un cammino così difficile negli ultimi mesi, adesso forse per gli uomini di Gorini è arrivato il momento di tornare al successo. Altrimenti anche il tecnico potrebbe iniziare a rischiare. Il match contro il Pisa di Aquilani nasconde sì delle insidie, ma senza dubbio è alla portata dei veneti. Che hanno proprio bisogno di invertire la rotta.

Certo, i toscani contro il Modena hanno dimostrato di avere quel carattere che serve per prendersi la salvezza visto che nonostante l’inferiorità numerica contro i gialli di Bianco hanno pareggiato. Un risultato che per come si era messa la partita era abbastanza insperato. I nerazzurri però ci sono, anche se domenica dovrebbero comunque non riuscire a tornare a casa con un risultato positivo.

Un match di altissima classifica, invece, quello tra Como e Venezia. Due squadre che puntano al salto di categoria. I padroni di casa sono al momento quarti in classifica, a due punti dai lagunari che invece al momento andrebbero in Serie A. Il Como può vincere questa partita, anche perché viene dalla facile trasferta sul campo del Lecco e soprattutto perché i lombardi hanno messo in rosa a gennaio quel Strefezza preso dal Lecce che ha iniziato subito a fare la differenza. E quindi l’occasione del sorpasso c’è. E crediamo che il Como la sfrutterà.

Come vedere Cittadella-Pisa e Como-Venezia in diretta tv e in streaming

Cittadella-Pisa e Como-Venezia sono in programma domenica 3 marzo. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Pisa

Dopo sette sconfitte di fila per il Cittadella è decisamente arrivato il momento di invertire la rotta e prendersi tre punti per rimanere dentro la zona playoff. Gorini sa di non poter più sbagliare. Occhio quindi ad una affermazione dei veneti, in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (3-4-1-2): Kastrati; Carissoni, Frare, Negro, Rizza; Mastrantonio, Amatucci, Tessiore: Cassano; Pottarello, Magrassi.

PISA (3-4-2-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Veloso, Esteves; Touré, Piccinini; Bonfanti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1