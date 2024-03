I pronostici di sabato 2 marzo: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 2 marzo: alla vigilia del ritorno delle coppe europee scendono in campo Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La ventisettesima giornata di Serie A prosegue con tre anticipi al sabato. L’Udinese proverà ad approfittare di una Salernitana sempre più ultima e allo sbando per incamerare tre punti preziosi in chiave salvezza.

Prova del nove per la Roma di De Rossi che dopo i recenti risultati positivi chiede strada al sempre insidioso Monza: non sarà facile centrare l’intera posta in palio in una sfida comunque da gol. Chiude alle 20:45 l’equilibrata sfida tra Torino e Fiorentina.

Pronostici altre partite

Abbuffata di partite in Bundesliga e Premier League, le più spettacolari che promettono gol sono Bochum-Lipsia, Heidenheim-Eintracht Francoforte e Union Berlino-Borussia Dortmund in Germania, Nottingham-Liverpool, Brentford-Chelsea, Fulham-Brighton e Luton-Aston Villa in Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Roma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Roma, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Tottenham (in Tottenham-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00)

• Fenerbahçe (in Hatayspor-Fenerbahçe, Super Lig, ore 17:00)

• Al-Ahli Jeddah (in Al-Ahli Jeddah-Al-Fateh SC, Saudi Pro League, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bochum 1848-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Nottingham-Liverpool, Premier League, ore 16:00

• Luton-Aston Villa, Premier League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Heidenheim 1846-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30

• Brentford-Chelsea, Premier League, ore 16:00

• Fulham-Brighton, Premier League, ore 16:00

Il “clamoroso”

Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra (in Valencia-Real Madrid, Liga, ore 21:00)