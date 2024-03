FeralpiSalò-Sampdoria e Modena-Cremonese, Serie B: tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Sampdoria e Modena-Cremonese sono valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Una sfida che mette in palio dei punti davvero pesanti per la salvezza quella tra FeralpiSalò e Sampdoria. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con degli stati d’animo davvero diversi e sapendo che un sconfitta potrebbe complicare i piani in maniera maledetta. Ma se andiamo a vedere la forza delle due squadre, non possiamo non dire che la Samp, nonostante tutto, parta leggermente avanti.

Sì, Pirlo nel turno in mezzo alla settimana ha perso contro la Cremonese, ma la squadra di Stroppa fa un campionato a parte ed ha come obiettivo la massima serie. Ci sta. La Feralpi invece ha piazzato un colpo importante sul campo dello Spezia, dimostrando di avere delle qualità importanti per riuscire a salvarsi. Ma quello che è mancato ai padroni di casa è stato sempre quel passo in più. E diciamo che in questo match un poco con la testa avanti parte la formazione ligure.

Vuole sfruttare lo scontro diretto tra Como e Venezia invece la Cremonese di Stroppa. Che contro un Modena che nemmeno in superiorità numerica è riuscito a vincere sul campo del Pisa, sogna e ha nelle corde il colpo esterno. La truppa lombarda è favorita, e dovrebbe riuscire, sfruttando quelle che sono le enormi qualità in rosa, a portare a casa tre punti importanti per il rush finale di stagione, e che potrebbero anche valere, in caso di risultato positivo dall’altro campo, anche il secondo posto in classifica. La Cremonese domenica chiuderà la giornata, quindi saprà già il risultato dell’altro match e in ogni caso dovrà trovare delle motivazioni in più per vincere.

Come vedere FeralpiSalò-Sampdoria e Modena-Cremonese in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Sampdoria e Modena-Cremonese sono in programma domenica 3 marzo. La prima alle 16:15. La seconda alle 18:30 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Sampdoria

La Samp sulla carta è più forte e sogna il colpo grosso contro la FeralpiSalò. Gara, questa, da almeno una rete per squadra e su questo non ci possono essere dubbi. E match che potrebbe regalare, anche, una vittoria ospite.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Krastev, Balestrero; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; La Mantia, Manzari.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Girelli, Yepes, Darboe, Giordano; Alvarez; De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2