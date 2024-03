Formula Uno, GP del Bahrain: tv, streaming e pronostico

Formula Uno, dopo le qualifiche di ieri si corre oggi il primo Gran Premio della stagione. Dove vederlo in tv, streaming e il pronostico

Max Verstappen in pole. Secondo Leclerc, staccato di due millesimi dal campione del Mondo della Red Bull. In secondo fila ci sono Russell e Sainz, mentre Lewis Hamilton, prossimo pilota della Rossa, partirà dalla nona posizione. Le qualifiche di ieri ci hanno detto questo, con delle buone sensazioni comunque per il monegasco dentro la monoposto di Maranello. Sì, perché Verstappen ha sicuramente fatto meglio, però nel giro che gli è valsa la pole si è preso anche tutta la scia di Piastri che lo precedeva. Insomma, un poco di aiuto c’è stato.

Ha fatto bene la Ferrari. Anche perché è l’unica scuderia che ha piazzato entrambi i piloti nelle prime quattro. Insomma, bene così in questo avvio di Mondiale, anche se nonostante tutto, anche per via di quelli che sono stati i dati del passo gara, la vittoria di Verstappen non dovrebbe essere in discussione. Ma vedremo. Di certo, stando ai risultati di ieri, la Ferrari potrebbe anche piazzare entrambi i piloti sul podio. Siamo ottimisti? Potrebbe essere anche questo, ma i segnali arrivati indicano anche che la Rossa c’è.

Formula Uno, dove vedere il Gp del Bahrain

La prima gara del Mondiale di Formula Uno è in programma oggi, sabato 2 marzo. Lo spegnimento dei semafori rossi è previsto alle 16:00. La gara si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky Sport, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming la gara si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure tramite il servizio di streaming, appunto, NOW TV. In differita, in chiaro, a partire dalle 20, il Gran Premio sarà tramesso sul canale TV8, al tasto 8 del telecomando.

Il pronostico

Partire dalla primo posizione è già un segnale. Perché Verstappen quando è scattato davanti a tutti poi ha sempre chiuso la gara davanti a tutti. E potrebbe essere così anche oggi, a meno che la Ferrari non riesca a piazzare il colpo in avvio e stringere i denti fino alla fine. Diciamo che è una situazione quasi impossibile, quindi il favorito numero uno rimane il campione del Mondo. Occhio però alla possibilità, che in questo caso è davvero reale, di un doppio inserimento sul podio di Leclerc e di Sainz. Sarebbe già un ottimo avvio per la scuderia di Maranello.