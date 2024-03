Colonia-Bayer Leverkusen, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Colonia-Bayer Leverkusen è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Bayer Leverkusen una settimana fa ha scritto un importante pezzo di storia del calcio tedesco, arrivando a 33 partite ufficiali senza sconfitte. Superato, dunque, il record del Bayern Monaco, che quattro anni fa si era fermato a 32: nessuno, in Germania, aveva mai fatto registrare una striscia positiva così lunga. Andando avanti di questo passo il Werkself potrebbe superare persino la Juventus 2011-12, che detiene attualmente il record europeo (43 gare senza perdere).

Numeri a parte, questo Bayer Leverkusen sembra non avere punti deboli. Domenica è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche il Mainz, piegato 2-1 alla BayArena: quinta vittoria di fila per le Aspirine, ancora in corsa su tre fronti. Un vero e proprio capolavoro quello che sta realizzando Xabi Alonso e non sorprende che club importanti come Liverpool e Bayern Monaco siano pronti a contendersi l’ex centrocampista del Real Madrid in estate. L’allenatore basco però vuole rimanere concentrato sul presente: ha l’occasione di portare il Leverkusen per la prima volta nella sua storia sul tetto di Germania e non vuole assolutamente sprecarla.

Il Bayer, dall’alto dei suoi 61 punti, deve scongiurare un’eventuale rimonta del Bayern Monaco, unica squadra che potrebbe, in teoria, ancora soffiargli il titolo. I bavaresi, però, hanno otto punti in meno.

Gli uomini di Alonso in questo fine settimana scenderanno in campo conoscendo il risultato dei pluricampioni in carica e se la vedranno con il Colonia, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. I Billy Goats hanno cambiato passo con l’arrivo del nuovo tecnico, Timo Schultz, ma la strada che conduce alla salvezza (diretta) è ancora molto lunga. I biancorossi sono infatti sedicesimi – al momento disputerebbero lo spareggio promozione-retrocessione – ed il distacco dalla quartultima è di otto punti.

Come vedere Colonia-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La partita Colonia-Bayer Leverkusen è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo scorso maggio fu proprio il Colonia a mettere fine all’imbattibilità del Bayer Leverkusen, che andava avanti da ben nove partite. Gli ospiti sono chiaramente favoriti ma per loro potrebbe non essere un pomeriggio all’insegna della più totale tranquillità: il segno “gol” si può prendere in considerazione.

Le probabili formazioni di Colonia-Bayer Leverkusen

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Carstensen, Kilian, Chabot, Finkgräfe; Martel, Huseinbašić; Ljubicic, Kainz, Maina; Thielmann.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Adli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2