Hoffenheim-Werder Brema, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Hoffenheim-Werder Brema è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La prima vittoria dell’Hoffenheim nell’anno solare ha avuto un sapore speciale. Il club di Sinsheim ha interrotto il digiuno contro il Borussia Dortmund, espugnando 3-2 uno degli stadi storicamente più caldi della Bundesliga, il Signal Iduna Park (ex Westfalenstadion). Dopo essere finiti sotto 2-1 nel primo tempo, Kramaric e compagni hanno a loro volta ribaltato i gialloneri grazie ad una doppietta di uno scatenato Maximilian Beier e sono tornati a gioire dopo circa tre mesi: l’ultimo successo era datato 8 dicembre (3-1 contro il Bochum).

Tre punti che hanno permesso oltretutto all’Hoffenheim di tornare al settimo posto in classifica e raggiungere quota 30 punti. Il sogno di tornare a giocare una coppa europea è dunque ancora intatto: l’Eintracht Francoforte sesto ha appena 4 punti in più. Per poter ambire ad un traguardo del genere gli uomini di Pellegrino Matarazzo devono migliorare urgentemente il rendimento interno. Nel proprio stadio l’Hoffenheim ha conquistato solo 10 punti e solo le ultime tre hanno fatto peggio. Discorso diverso invece per quanto riguarda le trasferte: lontano da Sinsheim i biancoblù volano. Il Bayern Monaco, per capirci, ha collezionato a malapena due punti in più nei match giocati finora fuori casa.

Nella gara che manda in archivio la ventiquattresima giornata di Bundesliga sarà scontro diretto con il Werder Brema, squadra che ha gli stessi punti dell’Hoffenheim ed il cui rendimento è nettamente migliorato rispetto alla stagione precedente. I biancoverdi di Ole Werner nel 2024 hanno perso solo una partita (1-2 con l’Heidenheim), vincendone quattro e pareggiandone due. Sabato scorso hanno sprecato una grossa chance, non andando oltre un pareggio con l’ultima in classifica, il Darmstadt (1-1).

Come vedere Hoffenheim-Werder Brema in diretta tv e streaming

La partita Hoffenheim-Werder Brema è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tre vittorie dell’Hoffenheim e una del Werder Brema negli ultimi quattro precedenti, tutti terminati con più di due gol complessivi. Anche stavolta le emozioni non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Werder Brema

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Kabak, Grillitsch, Nsoki; Kadeřábek, Stach, Tohumcu, Jurásek; Kramarić; Bebou, Beier.

WERDER BREMA (3-1-4-2): Zetterer; Malatini, Groß, Jung; Lynen; Weiser, Schmid, Stage, Agu; Njinmah, Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2