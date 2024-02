Bayer Leverkusen-Mainz, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Mainz è una partita della ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Dopo la netta sconfitta subita nello scontro diretto di due settimane fa il Bayern Monaco ha accusato il colpo ed ha perso anche le due partite successive, in Champions League contro la Lazio e addirittura anche in campionato contro il Bochum.

Il Bayer Leverkusen invece non arresta la sua marcia verso quello che sarebbe il primo trionfo del Werkself da quando esiste la Bundesliga. In virtù del successo sul neopromosso Heidenheim (1-2), gli uomini di Xabi Alonso sono volati a +8 sui bavaresi, che dopo 11 lunghi anni di totale dominio potrebbero abdicare e cedere lo scettro di campioni di Germania ai rossoneri. Una stagione davvero strepitosa, finora, quella di Wirtz e compagni, che sono in corsa su ben tre fronti: nella coppa nazionale sono giunti fino alle semifinali, dove incontreranno il Fortuna Dusseldorf – squadra che milita nella serie cadetta – mentre in Europa League attendono di conoscere il nome del loro prossimo avversario negli ottavi di finale. Sono inoltre l’unica squadra ancora imbattuta nei top 5 campionati europei, giocano un calcio spettacolare ed efficace e non danno alcun segno di cedimento, né stanno dimostrando di soffrire di vertigini.

Nell’anticipo della 23esima giornata il Bayer Leverkusen ha l’opportunità di allungare ulteriormente sul Bayern Monaco (che ventiquattr’ore dopo affronterà il Lipsia), ospitando alla BayArena il Mainz penultimo in classifica. I biancorossi sono reduci da una preziosissima vittoria nello scontro diretto con l’Augsburg, decisa da un gol del difensore van den Berg (1-0). Ossigeno puro per i Nullfunfer, che da poco hanno di nuovo cambiato allenatore, affidandosi al danese Bo Henriksen. La zona salvezza, tuttavia, resta lontana ben 7 punti.

Come vedere Bayer Leverkusen-Mainz in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un match che non dovrebbe riservare sorprese, se consideriamo che il Bayer Leverkusen è imbattuto da ben 32 partite (di cui 28 vinte) in tutte le competizioni e che il Mainz giace al penultimo posto in classifica, unica squadra a non aver vinto una partita in trasferta. Immaginiamo dunque una vittoria netta da parte degli uomini di Xabi Alonso, che dovrebbero vincere con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Mainz

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Stanišić, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.

MAINZ (3-4-3): Zentner; Kohr, van den Berg, Guilavogui; Mwene, Barreiro, Amiri, Caci; Gruda, Onisiwo, Lee.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1