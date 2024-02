Metz-Lione, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Metz-Lione è una partita valida per la ventitreesima giornata della Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Lo spettro della retrocessione continua ad aleggiare sul Metz di Laszlo Boloni, che rischia di tornare in Ligue 2 a distanza di un solo anno dalla promozione in massima serie. I Grenats, penultimi in classifica, non riescono più a vincere – l’ultimo successo risale a novembre – e in due mesi e mezzo hanno collezionato a malapena un punto, ottenuto due settimane fa nella sfida con il Marsiglia (1-1) al Velodrome.

Da dimenticare, invece, l’ultima uscita in casa del Montpellier, diretta concorrente per il mantenimento della categoria: allo Stade de la Mosson il Metz è naufragato 3-0, match in cui la formazione granata ha mostrato i soliti limiti in fase di non possesso palla (terza peggior difesa dopo quella del Lorient e del fanalino di coda Clermont). La squadra di Boloni non tiene la porta inviolata dallo 0-0 con il Le Havre da fine ottobre ma le cose non vanno meglio in attacco, dove i gol realizzati in 22 partite sono solamente 18. E la classifica, inevitabilmente, inizia a diventare preoccupante: sono cinque i punti che separano il Metz dalla quartultima.

Il Lione ha ripreso a correre

Ma per il club della Lorena le brutte notizie non finiscono qui. Nell’anticipo della ventitreesima giornata se la vedranno con un Lione completamente rigenerato ed in fiducia. Lacazette e compagni, rispetto alla disastrosa prima parte di stagione, sembrano trasformati e grazie ai tre successi consecutivi (Marsiglia, Montpellier e Nizza) si sono avvicinati alla colonna sinistra della classifica.

L’allenatore Pierre Sage, che ha preso il posto di Fabio Grosso a novembre, dà l’impressione di aver trovato la formula giusta per far girare una squadra che finora faticava a staccarsi dai bassifondi della graduatoria e che probabilmente aveva più d’un problema a livello di spogliatoio. Aiutato anche dal mercato invernale che ha portato rinforzi importanti (Benhrama, Orban, Matic o Mangala), Sage ora cercherà di capire se ci siano i margini per rientrare in corsa per un piazzamento europeo, che per ora rimane utopico, visto che il settimo posto è distante nove lunghezze.

Come vedere Metz-Lione in diretta tv e in streaming

Metz-Lione, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Lione potrebbe approfittare del momento no del Metz per raccogliere altri punti importanti e continuare a scalare la classifica della Ligue 1: non è da escludere che i Gones riescano pure a tenere la porta inviolata, visto l’andazzo delle ultime due partite di campionato (un solo gol subito in 270 minuti).

Le probabili formazioni di Metz-Lione

METZ (4-4-2): Oukidja; Colin, Traoré, Hérelle, Udol; van den Kerkhof, Atta, Camara, Jean-Jacques; Mikautadze, Lamkel Zé.

LIONE (4-3-3): Lopes; Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Adryelson; Caqueret, Matic, Mangala; Nuamah, Lacazette, Benrahma.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2