I pronostici di giovedì 22 febbraio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 22 febbraio: si gioca il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e Conference League, in campo Milan e Roma.

Europa League e Conference League: stasera si conosceranno tutti i nomi delle squadre qualificate per gli ottavi di finale. Il Milan ha già ipotecato il pass vincendo la partita di andata 3-0 contro il Rennes, motivo per cui può permettersi anche una sconfitta in questa sfida di ritorno in cui gli avversari proveranno una rimonta che avrebbe del clamoroso.

Qualificazione in discesa anche per lo Sporting CP che dovrebbe vincere di goleada anche il match di ritorno contro lo Young Boys.

Pronostici altre partite

Tra le partite che promettono il maggior numero di gol ed emozioni oltre a Roma-Feyenoord diventata ormai un classico d’Europa, occhio in particolare a Qarabag-Braga e Sparta Praga-Galatasaray – già scoppiettanti all’andata – e Bodø Glimt-Ajax ed Eintracht Francoforte-Union Saint Gilloise per quanto riguarda la Conference League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Rennes vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Rennes-Milan, Europa League, ore 18:45

Vincenti

• Sporting CP (in Sporting CP-Young Boys, Europa League, ore 21:00)

• Ludogorets Razgrad (in Ludogorets Razgrad-Servette, Conference League, ore 21:00)

• Legia Varsavia o pareggio (in Legia Varsavia-Molde, Conference League, ore 21:00)

• Slovan Bratislava o pareggio (in Slovan Bratislava-SK Sturm Graz, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Slovan Bratislava-Sturm Graz, Europa League, ore 21:00

• Roma-Feyenoord, Europa League, ore 21:00

• Sporting CP-Young Boys, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bodø Glimt-Ajax, Conference League, ore 18:45

• Qarabag-Sporting Braga, Europa League, ore 18:45

• Sparta Praga-Galatasaray, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Eintracht Francoforte vincente e almeno un gol per squadra (in Eintracht Francoforte-Union Saint Gilloise, Conference League, ore 21:00)