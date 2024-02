Roma-Feyenoord, Europa League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Roma-Feyenoord è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La sfida del de Kuip, sette giorni fa, è terminata con un nulla di fatto. Due colpi di testa, prima quello di Paixao e poi quello di Lukaku, sono stati gli unici lampi all’interno di una partita molto equilibrata ed intensa. La qualificazione si deciderà dunque all’Olimpico, stadio che ormai, da qualche anno a questa parte, è diventato un vero e proprio tabù per il Feyenoord di Arne Slot, sconfitto due volte su due anche negli ultimi confronti con l’altra compagine capitolina, la Lazio.

La Roma cercherà di emulare gli odiati cugini, come fece già lo scorso anno, quando un gol di Dybala a pochi minuti dalla fine consentì ai giallorossi di trascinare il match ai supplementari, dove poi la formazione all’epoca allenata da José Mourinho dilagò. Ora in panchina c’è Daniele De Rossi, un “quasi debuttante” che in poco tempo è riuscito a dare la scossa che serviva ad una squadra in crisi d’identità (e di nervi). Agevolato da un calendario tutt’altro che impossibile, il nuovo allenatore della Roma ha già ottenuto quattro vittorie. L’unica sconfitta è quella con la schiacciasassi della Serie A, l’Inter, subito dimenticata domenica scorsa grazie al 3-0 sul Frosinone, vittoria cruciale per restare attaccati al treno Champions League.

Feyenoord, sette under 2,5 di fila

L’attacco stitico dell’era Mourinho è un lontano ricordo. La Roma adesso ha un gioco più fluido, propositivo e va sempre alla ricerca del possesso. I numeri, del resto, non mentono: solo contro il Feyenoord all’andata Pellegrini e compagni hanno segnato meno di due gol.

Invece gli olandesi, curiosamente, stanno segnando con il contagocce, anche in Eredivisie. E non è un caso che nelle ultime sette partite le reti complessive siano state sempre meno di tre. Domenica, contro il Waalwijk, è bastato un gol di Wieffer per regalare a Slot il terzo successo consecutivo. In classifica però è cambiato poco o nulla, visto che l’inafferrabile PSV Eindhoven continua ad avere 10 punti in più. Il tecnico biancorosso è alle prese con il dubbio Nieuwkoop, uscito malconcio dal match del de Kuip, mentre all’Olimpico non ci saranno Trauner e Timber, già assenti all’andata. Manderà in campo i migliori invece De Rossi: gli unici assenti in casa Roma sono gli inglesi Smalling e Abraham.

Sì, ok il tabù Olimpico, ma il Feyenoord in trasferta spesso meno incisivo rispetto a quando gioca davanti al proprio pubblico. Nella fase a gironi di Champions League, non a caso, sono arrivate tre sconfitte su tre lontano dal de Kuip. La vittoria nei 90 minuti nella Roma non sarebbe dunque una sorpresa, visto che i giallorossi hanno vinto le ultime otto partite nelle competizioni europee giocate in casa. Il numero delle reti complessive potrebbe essere compreso tra due e quattro.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

FEYENOORD (4-4-2): Wellenereuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixao.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1