Rennes-Milan, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Rennes-Milan è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il primo round della sfida tutta rossonera se l’è aggiudicato il Milan, che a San Siro una settimana fa ha fatto valere la sua superiorità nei confronti del Rennes, abbattuto 3-0 nell’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League. Una gara quasi a senso unico, in cui gli uomini di Stefano Pioli avevano già messo le cose in chiaro già nella prima mezz’ora: passato in vantaggio al 32′, il Diavolo ha raddoppiato ad inizio ripresa, sempre con l’ex Chelsea Loftus-Cheek, per distacco il migliore in campo. Il sigillo definitivo – probabilmente anche sulla qualificazione – l’ha messo Leao, tornato a segnare dopo oltre un mese di digiuno.

I tre gol di vantaggio consentono al Milan di mettere in cassaforte il passaggio del turno: al Roazhon Park ci si potrà permettere di perdere anche con due gol di scarto ed approdare comunque tra le prime sedici della competizione continentale. Nonostante il roboante successo in coppa, però, la squadra di Pioli è naufragata a sorpresa nel match di campionato contro il Monza (4-2) e si è vista interrompere la lunga striscia di risultati positivi che durava da ben 6 partite (5 vittorie e un pari). Un crollo inaspettato, che ha impedito ai rossoneri di scavalcare la Juve al secondo posto in classifica e che rappresenta inevitabilmente un preoccupante passo indietro rispetto a ciò che Theo Hernandez e compagni avevano fatto vedere nelle ultime uscite. E non sono mancate le critiche al tecnico, reo di aver esagerato con il turnover in Brianza.

Il Milan vuole riscattare la disfatta di Monza

Il Rennes, invece, non ha avuto alcun problema a sbarazzarsi del fanalino di coda Clermont, battuto 3-1: per i rossoneri di Julien Stephan si è trattato della sesta vittoria consecutiva in Ligue 1.

Nel 2024 i Rouge et Noir hanno perso esclusivamente con il Milan: dopo l’avvio balbettante adesso sono di nuovo in lotta per il quarto posto, o comunque per un piazzamento europeo, visto che il Lens sesto ha solo due punti in più. Stephan affronterà il ritorno con il Milan con la consapevolezza di non avere nulla da perdere e lo farà con i titolari: gli unici assenti sono Le Fée e Rieder. Probabile che anche Pioli, nonostante la qualificazione non sia in discussione, sceglierà un undici competitivo.

Come vedere Rennes-Milan in diretta tv e in streaming

Rennes-Milan è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Roazhon Park di Rennes, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Rennes-Milan anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Milan vuole reagire dopo il crollo inatteso di Monza e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche in casa del Rennes, che si è dimostrato non all’altezza dei rossoneri. Stavolta, però, è probabile che i bretoni segnino almeno una rete. Il secondo tempo, infine, sarà verosimilmente più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Rennes-Milan

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

Il Rennes riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2