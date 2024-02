Berrettini si tratta bene: che stile la sua casa a Montecarlo

Berrettini, le immagini della casa del tennista a Montecarlo vi faranno innamorare: questo sì che è un gran bel posto in cui vivere.

Che Matteo Berrettini abbia dei gusti parecchi sofisticati è evidente. Si è sempre circondato di donne bellissime – si pensi ad Ajla Tomljanovic, Meredith Mickelson e Melissa Satta, per fare solo qualche esempio – ed è sempre impeccabile, quando non è impegnato in campo o in allenamento. Cura molto il suo aspetto esteriore e ci tiene, nelle occasioni importanti, a fare bella figura.

Indossa capi di ottima fattura ed è solito sfoggiare, peraltro, accessori inappuntabili. Il suo stile, insomma, è ricercato e molto raffinato. Non poteva essere da meno, pertanto, la sua abitazione principale, quella tra le cui parete trascorre il poco tempo che gli resta – fatta eccezione per questo periodo in cui è fermo, s’intende – tra un appuntamento e l’altro del tour Atp. Il romano, come molti altri tennisti del circuito, primo fra tutti Jannik Sinner, ha deciso di spostare la sua residenza a Montecarlo. Ed è lì, nel Principato, che ha sede la casa in cui vive quando, a margine dei tornei, si allena nella patria dei campioni.

È capitato spesso, in passato, che i suoi colleghi abbiano postato sui social le foto delle proprie dimore, o che i media abbiano scovato qualche immagine degli interni. Nel caso di Berrettini, invece, non è successo nulla di tutto ciò. Nessun dettaglio, a proposito del costo, della metratura e dell’arredo è mai trapelato. O forse sì.

Berrettini, passione legno: una cucina rustica ma moderna

Ci sono buone ragioni per pensare, infatti, che uno degli spot pubblicitari di cui è protagonista sia stato girato proprio nella sua casa di Montecarlo. Non si vede granché, solo la cucina, ma tanto è bastato per farsi un’idea di quale sia lo stile della casa di Berrettini nel Principato.

La cucina che si intravede nel video è moderna, ma non futuristica, per intenderci. Conserva un sapore deliziosamente rustico grazie al legno che riveste i pensili, ma è fornita di cassetti e cestoni scorrevoli che la rendono molto funzionale e sufficientemente spaziosa. La cappa di design, unita al fondo dal finish opaco in contrasto con il legno caldo dei pensili, le dà un tocco di personalità in più.

Splendido pure il tavolo, anch’esso rustico, che fa bella mostra di sé al centro della stanza, e che ben si sposa con il pavimento in legno che, probabilmente, correrà in maniera uniforme per tutta la casa. Se quella che fa da sfondo al video fosse realmente la sua casa, non vi sarebbero dubbi, insomma, sul fatto che Berrettini abbia un debole per il legno e che abbia un gran gusto, tra le altre cose, anche in fatto di interior design.