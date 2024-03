Monza-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Roma è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’effetto De Rossi stenta ad esaurirsi e la Roma, lunedì scorso, ha portato a casa un’altra vittoria, la quinta da quando sulla panchina giallorossa siede l’ex “capitan futuro”. Pellegrini e compagni hanno domato anche il Torino, battuto 3-2 all’Olimpico con tanto di tripletta di Paulo Dybala. L’unica sconfitta, dall’avvicendamento tra Mourinho e De Rossi, rimane quella con l’Inter, mentre in Europa League la Roma è approdata agli ottavi al termine di un’estenuante doppia sfida con gli olandesi del Feyenoord, piegati ai calci di rigore.

In attesa di affrontare il Brighton di Roberto De Zerbi – l’andata degli ottavi è in programma giovedì prossimo – la squadra di De Rossi cercherà di sfruttare un altro assist del calendario per avvicinarsi al quarto posto, momentaneamente occupato dal Bologna. I felsinei hanno quattro punti in più, mentre la Roma è sesta, davanti a Fiorentina, Napoli e Lazio ma sotto all’Atalanta. I capitolini in questo fine settimana sono di scena a Monza, contro una squadra che nell’ultimo periodo è apparsa in salute, ma soprattutto motivata nonostante abbia praticamente ipotecato la salvezza – obiettivo principale dei brianzoli – con larghissimo anticipo. Sabato scorso Maldini e Pessina hanno reso più complicata la situazione in cui versa la Salernitana: il Monza si è imposto 2-0 all’Arechi contro l’ultima in classifica, facendo registrare la seconda vittoria consecutuva dopo il roboante 4-2 nel derby con il Milan. Striscia aperta di cinque risultati utili per i biancorossi di Palladino.

Monza-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino, come a Salerno, potrebbe riproporre la difesa a quattro, con Birindelli e Carboni sulle fasce e Marì e Caldirola in mezzo, quest’ultimo al posto dello squalificato Izzo. In mediana Pessina e Gagliardini, mentre in attacco Djuric sarà supportato da Colpani, Valentin Carboni e Mota.

Dall’altro lato, De Rossi tornerà al 4-3-3 dopo l’esperimento 3-5-2 con il Torino. In difesa N’Dicka in vantaggio su Smalling, mentre in attacco solito tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Come vedere Monza-Roma in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La Roma ha sicuramente qualche motivazione in più rispetto ai biancorossi ma le ultime due sfide che hanno visto protagonisti i brianzoli (Milan, Salernitana) ci hanno detto che la squadra di Palladino non ha intenzione di regalare niente a nessuno. Si può dare tuttavia fiducia ai giallorossi, che però faticheranno a tenere la porta inviolata: con De Rossi in panchina ci sono riusciti solo con Cagliari e Frosinone.

Le probabili formazioni di Monza-Roma

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Caldirola, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

