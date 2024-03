Berrettini, colpo di scena: pace fatta, di nuovo insieme

Berrettini, sono di nuovo d’amore e d’accordo: è tornato il sereno dopo la tempesta di cui si è a lungo discusso.

Non sarà stata un’attesa vana, stavolta. Perché qualcosa, nel suo sorriso e nel suo atteggiamento, ci dice che adesso è pronto per davvero. Sia fisicamente che mentalmente. E che quando, finalmente, esordirà al Challenger di Phoenix, sarà il Matteo Berrettini di sempre. Coraggioso, determinato e, soprattutto, sicuro di sé e dei propri mezzi.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 12 marzo, giorno in cui avrà inizio l’evento che si terrà in Arizona. Il romano potrà sgranchirsi un po’ le gambe e mettere in pratica, soprattutto, gli insegnamenti del suo nuovo coach, lo spagnolo Francisco Roig. E tutti, per ovvie ragioni, sono curiosi di scoprire se, ed eventualmente in che misura, l’ex alternate coach di Rafael Nadal abbia inciso sul gioco e sui colpi del finalista di Wimbledon 2021. Ci sarà ben più di un motivo, insomma, per tenere d’occhio la prestazione di Matteo a Phoenix.

Nonché il suo profilo Instagram, a dirla tutta, visto e considerato che, nelle ultime settimane, l’erbivoro Berrettini ci ha regalato diversi contenuti molto interessanti. Intanto, cosa che non faceva da tempo, ha reso i suoi sostenitori partecipi del tipo di allenamento al quale si sta sottoponendo. Ha mostrato loro diversi aspetti della sua nuova routine e questo ha confermato la sua volontà di riallacciare un legame più forte con il pubblico, che è stato molto severo nei suoi riguardi negli ultimi due anni.

Berrettini, la nuova coppia fa impazzire i social

Un sacco di novità stanno bollendo, insomma, nella pentola di Berrettini. Una fra tutte decisamente inaspettata, tanto è vero che, al momento di scoprirla, il popolo dei social è rimasto a bocca aperta.

Una nuova coppia è uscita allo scoperto nelle ultime ore. Una coppia certamente bizzarra ma che promette, nonostante tutto, scintille. Nel pomeriggio di mercoledì, un post molto insolito è comparso nelle Instagram Stories dell’ex numero 6 del mondo. Una foto, vale a dire, che lo ritrae insieme al cantante Marco Mengoni, da sempre suo fan e grande appassionato di tennis. La strana coppia si è allenata nello stesso campo e il vincitore di Sanremo 2022 ha ironizzato su questo con una promessa: “Ci vediamo al prossimo allenamento – Pronti per il doppio”.

La foto, manco a dirlo, ha fatto impazzire i seguaci dei due beniamini. Anche alla luce, perché no, di quella vecchia “lite” tra il tennista e il cantante. Mengoni, come ricorderanno i bene informati, si era “arrabbiato” con Matteo per una racchetta, inviata a Jovanotti, che aveva scatenato la sua gelosia. Ma fra loro, a quanto pare, è finalmente tornato il sereno.