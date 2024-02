Salernitana-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Empoli è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’estate è ancora lontana ma le temperature, nell’anticipo dell’Arechi, saranno inevitabilmente molto alte. Lo scontro salvezza tra Salernitana ed Empoli è come una sorta di spareggio tra due squadre che al momento occupano rispettivamente l’ultimo ed il penultimo posto nella classifica di Serie A.

Con le spalle al muro, tuttavia, ci sono solamente i granata, impantanati a quota 13: il match con i toscani – che invece hanno gli stessi punti del Verona quartultimo (18) – rappresenta forse una delle ultime possibilità per rientrare in corsa. La squadra di Pippo Inzaghi ad ogni modo ha risposto presente domenica scorsa contro il Torino, fermato sullo 0-0. Un punto fondamentale, di cui la Salernitana aveva bisogno come l’aria per interrompere la striscia di sconfitte consecutive (Juventus, Napoli, Genoa e Roma). Nel 2024, tra l’altro, Candreva e compagni non erano mai riusciti a tenere la porta inviolata: nessuno, ad eccezione del Frosinone, ha incassato più gol dei granata, ben 44 (gli stessi dei ciociari). Salerno adesso chiede strada a quel Davide Nicola che due anni fa divenne un eroe dopo aver raggiunto una salvezza che fino a poche settimane prima sembrava pura utopia. Oggi il tecnico piemontese siede sulla panchina dell’Empoli: da quando c’è lui alla guida della squadra, gli azzurri sono imbattuti. Vittoria per 3-0 con il Monza, 1-1 a Torino con la Juventus e 0-0 con il Genoa. Cinque punti che hanno permesso ai toscani di azzerare lo svantaggio nei confronti di Verona e Cagliari e di iniziare a rivedere la luce.

Salernitana-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Boateng ha fornito ottime risposte a Torino ed anche contro l’Empoli dovrebbe partire dal 1′. Probabile che Inzaghi torni alla difesa a quattro: confermato anche Pierozzi, tra i migliori in campo contro i granata. A centrocampo potrebbe rivedersi Coulibaly, rientrato dalla Coppa d’Africa, mentre in attacco alle spalle di Dia ci saranno Candreva e Tchaouna, quest’ultimo favorito su Kastanos.

Oltre agli infortunati Bastoni, Ebuehi e Caputo, Nicola dovrà fare a meno anche dello squalificato Walukiewicz. Niang scalpita in panchina ed insidia Cambiaghi, mentre l’ex viola Maleh dovrebbe vincere il duello con Kovalenko a centrocampo.

Come vedere Salernitana-Empoli in diretta tv e in streaming

Salernitana-Empoli, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Per la Salernitana è con ogni probabilità una delle ultime chiamate per riavvicinarsi alle dirette concorrenti per la salvezza. Il fattore campo, a nostro parere, può essere decisivo: i granata dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in un match che si preannuncia molto equilibrato, soprattutto nel primo tempo. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva Tchaouna; Dia.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri.

Salernitana-Empoli: chi vince? Salernitana

Pareggio

Empoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0