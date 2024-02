Como-Brescia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Como-Brescia è una partita della ventiquattresima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Como non ha certo badato a spese nell’ultima sessione di mercato ed ha immediatamente raccolto i frutti degli investimenti sabato scorso contro la Ternana. Dopo aver collezionato un solo punto in due giornate (pareggio con la Reggiana e sconfitta interna con l’Ascoli), i lariani sono tornati a vincere: la rete decisiva, in quel di Terni, l’ha segnata proprio l’innesto più importante, l’ex leccese Strefezza, un vero e proprio lusso per quanto riguarda la cadetteria.

La lotta per la promozione diretta, tuttavia, è sempre più agguerrita. Escludendo il Parma capolista, che corre ormai come un treno verso la Serie A, sono diverse le squadre che ambiscono al secondo posto. Il Como è terzo, a -2 dalla Cremonese, ma alle sue spalle ci sono Venezia e Palermo che non mollano di un centimetro. Più attardato invece il Brescia, che nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B sfiderà la formazione lariana al “Sinigaglia”. Le Rondinelle al momento occupano l’ottavo posizione, l’ultima valida per disputare i playoff e sono reduci da una prestazione molto convincente contro il Cittadella, battuto con un netto 2-0 grazie ai gol di Borrelli e Moncini. Vittoria che ha permesso agli uomini di Rolando Maran di riscattare i risultati degli ultimi due turni: contro il Sudtirol non erano andati al di là di un pareggio (1-1), nella settimana successiva invece avevano perso il derby con la Cremonese (1-0), deciso da una rete di Abrego.

Como-Brescia: le ultime notizie sulle formazioni

Roberts, tecnico del Como, dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 con il trio Strefezza-Verdi-Da Cunha alle spalle del centravanti Gabrielloni, ancora preferito al convalescente Cutrone. In difesa mancherà Odenthal, che sta scontando tre giornate di squalifica.

Dall’altro lato, Maran non dovrebbe fare troppi cambi rispetto alla sfida con il Cittadella. Borrelli e Moncini in attacco, supportati da Bjarnason. Ancora assenti Cistana e Lezzerini.

Come vedere Como-Brescia in diretta tv e in streaming

Como-Brescia è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como. Si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Como nelle ultime giornate è stato un po’ altalenante ma con uno Strefezza in più ora ha davvero tutto per puntare alla promozione diretta. I lariani dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta nel derby con il Brescia in un match in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Como-Brescia

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Da Cunha, Verdi; Gabrielloni.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; van de Looi, Bisoli, Bertagnoli; Bjarnason; Borrelli, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1