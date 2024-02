Cadice-Betis, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Cadice-Betis è una partita della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Poche squadre, in Liga, sono state attive come il Betis nella sessione di mercato che si è appena conclusa. Il club sivigliano, per motivi finanziari, è stato costretto a cedere qualche pezzo pregiato come l’esterno Luiz Henrique oppure il centravanti Borja Iglesias. Non mancano però i volti nuovi nel centro sportivo biancoverde: dal West Ham, per esempio, è arrivato Pablo Fornals, mentre dall’Osasuna la società andalusa ha acquistato l’argentino “Chimy” Avila, uomo di punta dei navarri nelle ultime stagioni.

L’obiettivo, adesso, è restare quantomeno in corsa per un piazzamento europeo: il Betis è lontanissimo dal quarto posto, e dunque dalla Champions League, ma il sesto è ancora alla portata, essendo al momento distante solo due punti. Il problema principale con cui deve fare i conti la squadra di Manuel Pellegrini quest’anno è la discontinuità di rendimento: l’ultimo filotto di vittorie risale ad ottobre e domenica scorsa è arrivato un nuovo stop, con il Getafe che è riuscito a strappare un punto al “Villamarin”, pareggiando 1-1.

Prima della sfida con la Dinamo Zagabria in Conference League, in programma tra una settimana, il Betis ha quasi l’obbligo di tornare coi tre punti dal Nuevo Mirandilla, la “casa” del Cadice terzultimo in classifica. Stiamo parlando di una squadra che, nonostante il recente cambio di guida tecnica, non riesce a risollevarsi: basti pensare che l’ultima vittoria del Submarino Amarillo risale addirittura allo scorso settembre. Fanno in ogni caso ben sperare i due punti ottenuti contro Athletic Bilbao e Villarreal, fermati entrambi 0-0.

Come vedere Cadice-Betis in diretta tv e streaming

Cadice-Betis, valida per la ventiquattresima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Come ha fatto con Athletic e Villarreal, il Cadice si rintanerà nella sua area di rigore cercando di chiudere ogni varco al Betis, costretto a giocare di nuovo con Fekir nel ruolo di falso nueve. Non ci aspettiamo dunque un match spettacolare: il Betis in ogni caso dovrebbe centrare un risultato positivo.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Cadice-Betis

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Chust, Fali, Lucas Pires; Ivan Alejo, Escalante, Alcaraz, Navarro; Juanmi, Chris Ramos.

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Bellerin, Pezzella, Papastathopoulos, Miranda; Altimira, Cardoso; Assane, Fornals, Rodri; Fekir.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1