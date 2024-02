Marsiglia-Metz, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Marsiglia-Metz è una partita valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Si complicano le cose in quel di Marsiglia per Gennaro Gattuso, subentrato lo scorso autunno alla guida dello storico club francese dopo le dimissioni di Marcelino. Da gennaio in poi la squadra allenata dal tecnico calabrese è riuscita ad avere la meglio solo sul modesto Thionville Lusitanos in Coppa di Francia, competizione abbandonata già nel turno successo dopo la sconfitta ai rigori al Roazhon Park con il Rennes.

In campionato non va meglio, anzi. In Ligue 1 il Marsiglia non vince da metà dicembre e nelle ultime quattro giornate ha portato a casa a malapena tre punti. La sconfitta di domenica scorsa nel derby degli Olympique con il Lione (1-0) è emblematica del momento non particolarmente facile che stanno vivendo i Phoceens, ora sempre più lontani da quel quarto posto che gli consentirebbe di tornare a giocare la Champions League. Il Marsiglia dopo 20 turni di campionato è ottavo, a -6 dal Lille quarto. Pare che dopo la gara con il Lione ci sia stato un duro confronto nello spogliatoio tra il tecnico e i giocatori, mentre sui social già diversi tifosi chiedono a gran voce il suo esonero, insoddisfatti dei risultati che l’ex allenatore di Milan e Napoli ha portato finora. Insomma, iniziano a comparire i primi hashtag “#Gattusoout”.

L’anticipo della ventunesima giornata con il Metz è l’occasione per rialzarsi e mettere a tacere, per adesso, le critiche. Dopo quella con il Lorient (1-2) nell’ultimo fine settimana sono diventate sette le sconfitte consecutive per il club della Lorena, che a fine stagione rischia di ritrovarsi nuovamente in Ligue 2. Preoccupa in particolar modo un attacco che segna con il contagocce: nelle ultime sei partite i Grenats hanno realizzato la miseria di due gol. Solo il Clermont fanalino di coda ha fatto peggio di loro.

Come vedere Marsiglia-Metz in diretta tv e in streaming

La partita tra Marsiglia e Metz, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Gattuso, tra le alte cose, deve fare i conti con una sfilza di infortunati (Sarr, Gueye, Rongier, Nadir, Murillo, Kondogbia, Veretout) mentre il congolese Mbemba è ancora impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa. Ciononostante la vittoria stavolta dovrebbe arrivare senza problemi contro una delle peggiori squadre del campionato francese.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Metz

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Meïté, Gigot, Balerdi, Merlin; Ounahi, Onana, Harit; Luis Henrique, Aubameyang, Ndiaye.

METZ (4-3-3): Oukidja; Colin, Traoré, Hérelle, Udol; Camara, N’Doram, Jean-Jacques; Van den Kerkhof, Mikautadze, Sabaly.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0