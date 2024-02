Sinner, è una questione di Principato: non l’hanno presa bene

Sinner, stavolta per lui non c’è stato scampo: è finito subito nel mirino. I tifosi non hanno apprezzato il suo gesto.

Ci sta che Jannik Sinner sia sulla bocca di tutti, in questo momento, e che chiunque si serva del suo nome per fare audience. D’altronde ha vinto uno Slam, non il torneo di burraco del circolo di un qualche paese sperduto fra le montagne. Anche se giocare a burraco, per la verità, gli piace un sacco. Ma vabbè, non divaghiamo. Non è questo il punto.

Il punto, semmai, è che i tifosi del tennista sono neri. Arrabbiatissimi, indispettiti. Questo perché, nelle scorse ore, è circolato sui social network un filmato che non hanno apprezzato neanche un po’. Un video in cui qualcuno fa qualcosa che, a loro avviso, non rende minimamente giustizia al campionissimo azzurro che, la prossima settimana, sarà in campo a Rotterdam e si giocherà la possibilità di salire al terzo posto del ranking mondiale.

Non resta che capire, a questo punto, con chi ce l’abbiano i sinneristi. Eccovi accontentati, allora: nel loro mirino adesso c’è Maurizio Crozza, il comico, imitatore e conduttore televisivo che da anni diverte il pubblico italiano con le sue imitazioni tutte da ridere. Stavolta non è riuscito a fare ridere tutti, però. La sua performance, semmai, ha indispettito una buona fetta di pubblico.

Sinner, subito nel mirino: stavolta l’ha fatta grossa

Su Instagram e X, nelle ultime ore, non si parla che di questo. Del modo in cui Crozza imita Jannik Sinner nello spot che annuncia il ritorno del suo show Fratelli di Crozza. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda il prossimo 23 febbraio, ma il comico, pensando di fare cosa gradita, ha voluto dare un piccolo assaggio della nuova maschera inserita nello show.



Peccato solo che, appunto, i tifosi dell’altoatesino non l’abbiano presa bene. Non hanno apprezzato, come si evince dai vari post e tweet sul tema, il riferimento al presunto desiderio di Jannik di “prendersi” Montecarlo. Una battuta che, chiaramente, fa pendant con le recenti polemiche riguardanti la sua residenza nel Principato.

E non hanno riso neanche per il modo in cui Crozza ha caricaturizzato l’italiano di Sinner, che sappiamo non essere perfetto per via degli anni da lui trascorsi in una regione ad influenza fortemente austriaca. Questa piccola anticipazione, insomma, è stata stroncata dai più. Riuscirà il comico a correggere il tiro prima che inizi lo show vero o proprio, o vorrà mettersi contro la fanbase più accanita che c’è al momento?