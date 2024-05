Ligue 1, pronostici trentatreesima giornata: partite domenica ore 21:00

Ligue 1, c’è una penultima giornata scoppiettante nel massimo campionato francese, dove finora l’unico verdetto è stato il titolo vinto dal PSG: pronostici.

Penultima giornata frizzantissima in Ligue 1, dove – titolo vinto dal PSG a parte – è ancora tutto da decidere, in zona coppe come in quella retrocessione. Il Monaco, ad esempio, è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League: i monegaschi, tornati a respirare aria d’alta classifica dopo una stagione disastrosa, hanno messo l’ipoteca sul secondo posto grazie al roboante successo per 4-1 ottenuto una settimana fa contro il Clermont e nella trasferta di Montpellier gli basta un pareggio per staccare il pass per la manifestazione continentale più importante.

Punto che dovrebbe arrivare senza problemi: gli occitani non perdono da sei partite (4 vittorie e due pareggi) ma hanno già conquistato la salvezza da tempo e non possono più raggiungere l’Europa. Trasferta “comoda” anche per il Lione, protagonista di una rimonta clamorosa nella seconda parte della stagione: i Gones, dopo aver cambiato ben tre allenatori in autunno ed essere rimasti a lungo all’ultimo posto in classifica, ora sono a pochi centimetri da un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile da raggiungere. Una settimana fa gli uomini di Pierre Sage hanno strappato una vittoria pesantissima a Lille (3-4) e battendo anche il fanalino di coda Clermont (che però può ancora sperare nello spareggio) blinderebbero il settimo posto.

Le previsioni sulle altre partite

Trasferta insidiosa invece per il Lille di Paulo Fonseca, chiamato a difendere il quarto posto, che da quest’anno significa preliminari di Champions League. I Dogues, scossi dall’assurdo k.o. con il Lione, affronteranno un Nantes a cui serve almeno un punto per essere sicuro di giocare in massima serie anche l’anno prossimo.

Obbligato a vincere per sperare anche il Marsiglia, reduce dalla notte da incubo in Europa League a Bergamo contro l’Atalanta (3-0), costata l’eliminazione dall’Europa League. I Phocéens sono noni, a -3 dal Lione settimo e rischiano di restare fuori da tutto: la vittoria sembra alla portata contro il Lorient penultimo in classifica e che perde da sei giornate consecutive. Può ancora salvarsi direttamente il Metz terzultimo, che deve fare la corsa sul Le Havre, al momento a +3 sui Grenatines: la formazione granata va dunque a caccia di punti in casa dello Strasburgo di Patrick Vieira, salvo e senza obiettivi concreti. Chiudiamo con lo scontro diretto ad alta tensione per l’Europa tra Rennes e Lens: rispettivamente ottavi e sesti, divisi da 4 punti, quello di rossoneri e giallorossi non è un finale in crescendo. La vittoria, tuttavia, serve di più agli incostanti padroni di casa.

Ligue 1: possibili vincenti

Lione (in Clermont-Lione)

Monaco o pareggio (in Montpellier-Monaco)

Nantes o pareggio (in Nantes-Lille)

Marsiglia (in Marsiglia-Lorient)

Metz o pareggio (in Strasburgo-Metz)

Le partite da almeno un gol per squadra

Montpellier-Monaco

Rennes-Lens

Ligue 1: le partite da almeno tre gol complessivi

Clermont-Lione

Marsiglia-Lorient