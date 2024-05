Marquez dice basta, separazione improvvisa in MotoGP

Marquez dice basta: scossone in Moto Gp e separazione improvvisa. Ecco quello che sta succedendo nel mondo delle due ruote. Di mezzo anche in questo caso c’è la Red Bull

Lui è l’uomo della Red Bull. Il colosso, come sappiamo, ha tantissime squadre, non solo di calcio, ma anche nel mondo dei motori. In Formula Uno domina da tre anni e va per il quarto con Verstappen. In Moto Gp le fortune sono minori, e anche quello che starebbe succedendo nel cuore di Marquez ci dà questa indicazione.

Sì perché secondo formulapassion.it, infatti, l’otto volte iridato, che quest’anno sta tornando ad assaporare l’aria di alta classifica in sella alla Ducati Desmosedici GP23, vuole tenere questo ritmo anche nel 2025. E punta ovviamente ad una moto ufficiale, quella che gli permetterebbe il sogno di piazzare un altro campionato del Mondo. Difficile, ma non impossibile, per uno delle sue qualità. E siccome vincere in tutti gli sport è davvero l’unica cosa che conta, allora potrebbe anche decidere di fare un sacrificio. Ecco quale, secondo il sito citato prima.

Marquez dice basta, sacrificio pronto

Il sacrificio sarebbe quello di lasciare lo sponsor Red Bull – come è già accaduto per Enea Bastianini – per avere una Ducati Ufficiale. Il motivo è semplice: questo team come sappiamo è sponsorizzato dalla rivale numero uno di Red Bull, ovvero Monster Energy. Un sacrificio calcolato, ovvio, perché poi alla fine l’obiettivo è unico e solo. Vincere. E basta.

Marquez questa ipotesi l’ha già presa in considerazione, come detto, e ne ha parlato in un’intervista che ha rilasciato ad As, uno dei più importanti quotidiani spagnoli: “Nella vita a volte si devono prendere decisioni che non si vorrebbero prendere. Ma siamo tutti qui, chiunque tu sia, sponsor, marchio, fabbrica, per vincere e per vincere bisogna cercare sempre il meglio. Logicamente, prima di prendere una decisione, prendo in considerazione tutto, non solo una cosa o l’altra. Poi si mette tutto sulla bilancia e si vede da che parte va. La cosa più importante è sempre vincere. Certo, si può vincere, ma non si può vincere in un solo modo. Bisogna mettere tutto sulla bilancia e valutare. Nessuno è fatto di ghiaccio e tutto pesa, ma l’obiettivo principale qui, quello che pesa di più, è vincere”.