PSG-Brest, Coppa di Francia: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

PSG-Brest è una partita valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia e si gioca mercoledì alle 21:10: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.

Il Brest va a caccia di un’altra impresa, che sarebbe l’ennesima in una stagione in cui i biancorossi di Eric Roy stanno andando al di là di ogni più rosea aspettativa. Dopo 20 giornate di Ligue 1, infatti, la sorprendente formazione bretone è terza in classifica, a tre punti dal Nizza secondo e davanti a squadre più attrezzate come Lille, Monaco, Marsiglia e Lens. In Bretagna, insomma, si sogna ad occhi aperti.

Gli uomini di Roy non perdono da ben tre mesi: era inizio dicembre quando si arrendevano (2-0) nello scontro diretto con il Monaco. Dopo una incredibile sfilza di vittorie, inframezzate solo dal pari con lo Strasburgo, il Brest nelle ultime due giornate ha strappato due preziosissimi punti con le prime due della classifica, il PSG e il Nizza (2-2 e 0-0). Parliamo di una squadra capace di rimontare ben due gol al Parco dei Principi: due settimane fa Camara e Pereira Lage hanno riacciuffato i parigini campioni in carica, dimostrando di avere tutte le carte in regola per ottenere quantomeno un piazzamento europeo a fine stagione. Il Brest potrà divertirsi anche in Coppa di Francia, dove sarà di scena nuovamente nello stadio della capitale.

Il PSG negli ultimi anni non ha riservato grande attenzione alla coppa nazionale: vedremo cosa succederà con Luis Enrique in panchina, dopo che nei primi due turni Mbappé e compagni hanno passeggiato rispettivamente con Revel – battuto 9-0 – e Orleans, travolto 4-1. Venerdì scorso i capitolini hanno espugnato anche lo stadio dello Strasburgo (1-2, Mbappé-Asensio), allungando ulteriormente sul Nizza, finito a -8.

Come vedere PSG-Brest in diretta tv e streaming

La partita tra PSG e Brest, valida per gli ottavi di Coppa di Francia e in programma mercoledì alle 21:10, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti della competizione nazionale francese.

Il pronostico

Il margine sul secondo posto è tale che il PSG potrà concentrarsi senza problemi sulla sfida di coppa nazionale con il Brest, la grande sorpresa di questa Ligue 1. Potrebbe essere un match combattuto come quello che è andato in scena due settimane fa in campionato ma è difficile immaginare un colpaccio dei biancorossi. Non è da escludere, invece, che riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di PSG-Brest

PSG (4-3-3): Donnarumma; Carlos Soler, Marquinhos, Pereira, Beraldo; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Camara, Martin, Magnetti; Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1