Lione-Lille, Coppa di Francia: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Lione-Lille è una partita valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.

Nel programma degli ottavi di finale di Coppa di Francia spicca la sfida tra Lione e Lille, due squadre abituate a frequentare i piani alti della classifica del massimo campionato francese. Quest’anno chi sta deludendo sono i Gones, finiti addirittura a lottare per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso.

Dopo aver cambiato ben due allenatori (Blanc, Grosso), il Lione sta faticosamente provando a risalire la china: il nuovo tecnico Pierre Sage, che all’inizio sarebbe dovuto essere solo un traghettatore, sembra aver trovato il modo di far girare una squadra costruita per puntare all’Europa ma che deve allo stesso tempo fare i conti con evidenti limiti caratteriali. Tra alti e bassi, tuttavia, Lacazette e compagni sono riusciti ad abbandonare la zona rossa e dopo la pesante vittoria con il Marsiglia di domenica scorsa – provenzali battuti 1-0 grazie al gol dell’ex attaccante dell’Arsenal – sono volati a +3 dal Metz terzultimo. La Coppa di Francia potrebbe diventare una sorta di scorciatoia per raggiungere un’Europa che, tramite il campionato, è ormai impossibile da conquistare, visto l’enorme divario dalla sesta. Il Lione finora ha avuto la meglio esclusivamente su squadre di categorie inferiori come Pontarlier (0-3) e Bergerac Perigord (1-2).

Non ha incontrato grossi ostacoli neppure il Lille: nei trentaduesimi i Dogues hanno segnato 12 gol contro il Golden Lion, mentre è stata molto meno larga (0-1) la vittoria con il Racing Club.

Nel 2024 la squadra di Paulo Fonseca è ancora imbattuta, con un bottino di quattro vittorie e un pareggio. In Ligue 1 nell’ultima giornata il Lille ha strapazzato 4-0 il Clermont, raggiungendo il Monaco, fermato dal Le Havre, in quarta posizione. Nel mirino dei Dogues c’è ovviamente il terzo, occupato momentaneamente dal Brest, che ha un solo punto in più.

Come vedere Lione-Lille in diretta tv e streaming

La partita tra Lione e Lille, valida per gli ottavi di Coppa di Francia e in programma mercoledì alle 18:30, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti della competizione nazionale francese.

Il pronostico

Lo scorso novembre il Lille riuscì ad espugnare il Groupama Stadium (0-2) approfittando di un Lione in netta difficoltà e che forse viveva il suo peggior momento. I Dogues cercheranno di vendicare la sconfitta di un anno fa, quando furono eliminati proprio dai Gones dopo i rigori ma troveranno un avversario più motivato rispetto all’ultima sfida. Lille leggermente favorito in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lione-Lille

LIONE (3-4-3): Lopes; Caleta-Car, Lovren, O’Brien; Mata, Caqueret, Tolisso, Henrique; Fofana, Lacazette, Cherki.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily; André, Bentaleb; Zeghrova, Angel Gomes, Gudmundsson; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2