Gratta e vinci, il nuovo tagliando fa subito boom: vinti 2 milioni

Gratta e Vinci, il nuovo biglietto fa subito boom: il colpaccio è il massimo. In questo modo ha portato a casa 2 milioni di euro

Il colpo grosso con uno dei nuovi tagliandi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in circolazione non da tantissimo tempo. Il colpo grosso con un biglietto che, comunque, per quella che è la modalità di gioco, sta catturando l’attenzione di chi decide, ogni tanto, di comprarsi un Gratta e Vinci.

Sì, parliamo proprio del colpo grosso, quello che permette di sognare, quello che regala una vincita massima di 2milioni di euro. Una vincita che, evidentemente, cambia la vita di un uomo o di una donna, di chi in poche parole compra quello vincente. Il fatto è successo in Emilia-Romagna, così come racconta Agimeg.it, nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio. Precisamente a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Un giocatore ha sbancato clamorosamente con questo tagliando.

Gratta e Vinci, ecco il biglietto protagonista

A regalare la vincita massima, quella da 2milioni di euro, in questo caso ci ha pensato il Nuovo 50X, che ha un valore commerciale di 10euro e che quindi, come tutti gli altri appunto che costano allo stesso modo, mette in palio questa enorme quantità di denaro che stravolge la vita di una persona. Un tagliando che sta catturando molta attenzione, anche perché come si può ben capire, come bonus, mette appunto la possibilità del moltiplicatore.

Il fortunato giocatore ha quindi trovato il numero giusto, quello che succede una sola volta nella vita. E secondo mai, ma anche secondo la matematica e le statistiche, farebbe bene, anzi farebbe benissimo, a smetterla di giocare. Non succederà un’altra volta di trovare un biglietto del genere, non succederà un’altra volta di essere così fortunato e cambiare letteralmente la propria esistenza. Sì, perché con 2milioni di euro, facendo un investimento giusto, dopo essersi tolto qualche sfizio, allora le cose si potrebbero mettere a posto per il resto dei propri giorni. Senza giocare più, però. Non ce n’è davvero bisogno.