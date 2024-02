Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Coppa del Re: streaming gratis, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Athletic Bilbao è una partita valida per le semifinali della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle ore 21:30: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

L’Atletico Madrid è l’unica delle tre grandi del calcio spagnolo ad essere ancora in corsa per la vittoria della Coppa del Re. Sono dunque i Colchoneros, dopo le eliminazioni precoci di Real Madrid e Barcellona, i principali favoriti, ma dovranno fare attenzione alle due basche, Real Sociedad e Athletic Bilbao, che in questa competizione danno sempre il meglio e spesso arrivano fino in fondo.

Nella doppia semifinale l’avversario degli uomini allenati dal “Cholo” Simeone è l’Athletic di Ernesto Valverde, squadra che sta facendo decisamente meglio rispetto alla passata stagione, chiusa fuori da tutto ed in una zona anonima della classifica. I Leones hanno ritrovato certezze ed al momento sembrano gli unici in grado di impensierire lo stesso Atletico Madrid nella serratissima corsa al quarto posto. L’Athletic Bilbao è attualmente quinto, con soli tre punti in meno dei Colchoneros. Tra l’altro i baschi hanno avuto la meglio nell’unico scontro diretto stagionale, battendo nettamente i madrileni a San Mames lo scorso dicembre (2-0).

Minaccia basca per l’Atletico

Nei quarti di Coppa del Re la truppa di Valverde ha fatto fuori il Barcellona, uscito dallo stadio biancorosso con ben quattro gol sul groppone (4-2). De Marcos e compagni venerdì hanno rifilato un poker (4-0) anche al Maiorca, rialzando subito la testa dopo la sconfitta di Valencia ed il pareggio di Cadice.

Simeone e i suoi uomini invece sono usciti indenni – per la terza volta in stagione – dal derby con il Real, che nel big match del “Bernabeu” è stato raggiunto da un gol di Marcos Llorente in pieno recupero (1-1). Si è trattato del sesto risultato utile consecutivo per i Colchoneros, che non conoscono sconfitta proprio dalla sfida con il Blancos in Supercoppa di Spagna, terminata 5-3 dopo i supplementari. Nella semifinale d’andata il tecnico argentino non avrà Lemar, Azpilicueta e Gimenez, mentre l’unico dubbio di Valverde è relativo alle condizioni di Nico Williams, che non è al meglio.

Come vedere Atletico Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, valida per le semifinali di Coppa del Re, è in programma mercoledì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

La sensazione è che, a meno di sorprese, la qualificazione si deciderà al ritorno. Ipotizzabile dunque una gara molto equilibrata al Civitas Metropolitano, con l’Atletico Madrid che quasi certamente riuscirà ad evitare la sconfitta. Il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Athletic Bilbao

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Griezmann, Morata.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Prados Diaz; I. Williams, Sancet, Ares; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1