Real Madrid-Atletico Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Atletico Madrid è una gara valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Il terzo derby della stagione, forse l’ultimo, a meno che le due squadre non si rincrocino in Champions League, più avanti, ma appare difficile. E se gli altri due sono stati portati a casa dalla squadra di Simeone, questa volta ad avere la meglio sarà quasi sicuramente quella allenata da Carlo Ancelotti. I Blancos non possono permettersi nessun passo falso e non si possono permettere il lusso di uscire sconfitti, di nuovo, contro i rivali cittadini.

Il derby di Madrid mette in palio dei punti pesantissimi per entrambe le formazioni. Sia i padroni di casa che gli ospiti hanno bisogno di vincere questo match per motivi e obiettivi diversi, ma entrambi importanti. Il Real per cercare di vincere la Liga, l’Atletico per difendere un posto tra le prime quattro che è messo in discussione da quelle che dietro non perdono colpi e che spingono. Come detto nelle altre due stracittadine della stagione – giocate entrambe al Wanda Metropolitano – a gioire sono stati i Colchoneros. Un altro motivo, uno in più se mai ce ne fosse bisogno, per vedere una vittoria di quelli che giocheranno in maglia bianca. E che anche nel corso del recupero in mezzo alla scorsa settimana hanno fatto vedere di stare meglio.

Sì, il Real è andato a vincere senza nessun problema in casa del Getafe; l’Atletico invece ha avuto la meglio all’ultimo minuto sul Rayo Vallecano grazie al secondo gol in pochi giorni di Depay. Che dovrebbe avere ancora una maglia da titolare, visto che Morata non sta bene e non dovrebbe nemmeno recuperare. Sarà come al solito una partita accesa, maschia, ricca di colpi anche proibiti in alcune occasioni. Ma alla fine verrà fuori la qualità del Real Madrid, che si prenderà il primo derby dell’anno e che rimarrà in testa alla classifica dopo aver superato il Girona proprio dopo il recupero. Non abbiamo il minimo dubbio su come finiranno questi 90minuti.

Come vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Real Madrid-Atletico Madrid, valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara quella del Bernabeu da almeno una rete per squadra. Con la vittoria del Real Madrid che ci appare quasi scontata per quello che vi abbiamo raccontato prima. Match quindi da almeno tre reti complessive, inoltre. E occhio alla rete di Bellingham, che si potrebbe anche presentare dal dischetto nel corso del match.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

REAL MADRID (4-3-1-2: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Reinildo; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Griezmann, Depay.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1