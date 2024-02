Betis-Getafe, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Getafe è una gara valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

L’aggancio al sesto posto, quello occupato dalla Real Sociedad, per cercare di prendersi una qualificazione europea per il prossimo anno. Il Betis ha l’occasione in casa contro il Getafe di passare una settimana a pari punti con la truppa di Alguacil che, tra poche settimane, sarà impegnata anche in Champions League. Quindi che potrebbe perdere qualche colpo. Gli andalusi quindi annusano il colpo. Che potrebbe essere davvero importante.

Due vittorie nelle ultime cinque partite per gli uomini di Pellegrini: un momento un poco così. Ma l’ultima affermazione sul campo del Maiorca è stato un segnale importante per tutti. I biancoverdi ci sono e non hanno nessuna intenzione di mollare anche se contro il Getafe non è che sia semplicissimo riuscire nel colpaccio. Nelle ultime cinque, per gli ospiti, il cammino è identico a quello dei padroni di casa anche se, nel corso della settimana, il Getafe ha dovuto giocare contro il Real Madrid nel recupero. Un impegno importante, dispendioso sotto il profilo mentale e fisico che si potrebbe anche pagare. Anche per questo il Betis parte con i favori del pronostico.

Come vedere Betis-Getafe in diretta tv e streaming

Betis-Getafe, valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare, il Betis è favorito e sogna il colpaccio che varrebbe l’aggancio alla Real Sociedad. Difficile, come detto, ma non impossibile per gli uomini di Pellegrini. Che hanno nelle corde la partita giusta contro una squadra scorbutica.

Le probabili formazioni di Betis-Getafe

BETIS (4-2-3-1): Silva; Bellerin, Pezzella, Papastathopoulos, Abner; Altimira, Cardoso; Rodri, Isco, Diao; Fekir.

GETAFE (4-4-2): Soria; Suarez, Duarte, Alderete, Alvarez; Greenwood, Dakonam, Milla, Maksimovic; Mayoral, Latasa.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1