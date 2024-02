Osasuna-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Osasuna-Celta Vigo è una gara valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Da un lato una squadra che ha messo un poco di punti in cascina e che quindi guarda con una certa tranquillità al match di oggi. Dall’altro invece una formazione che sembrava essersi tirata fuori dal momento negativo e che invece, dopo tre sconfitte di fila, si trova di nuovo impigliata nelle zone rosse della classifica. Ad entrambe servono i punti. Ed entrambe faranno di tutto per riuscire nel proprio intento.

E cosa succede si solito quando c’è questa situazione di classifica? Che soprattutto il Celta Vigo di Rafa Benitez, un punto sopra la zona retrocessione, si potrebbe accontentare del pareggio che farebbe muovere la classifica come detto dopo tre sconfitte di fila. Gli ospiti sono tornati a dover lottare per la salvezza dopo una serie di buoni risultati che avevano fatto respirare un poco. Sembrava un segnale di ripresa, e invece il 2024 è iniziato nel peggiore dei modi per il Celta, adesso alla disperata ricerca di un risultato positivo. Il momento non è granché nemmeno per l’Osasuna, a dire il vero. Che però, come sottolineato in precedenza, nel corso dell’autunno ha fatto un bel po’ di risultati utili che gli permettono adesso di guardare con molta meno apprensione alla classifica. Diciamo che anche i padroni di casa oggettivamente si potrebbero accontentare di un pari.

Come vedere Osasuna-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Osasuna-Celta Vigo, valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sì, sfida da pareggio, magari anche con un gol per squadra. Un punto a testa per tornare a muovere la classifica. Un punto che starebbe bene ad entrambe.

Le probabili formazioni di Osasuna-Celta Vigo

OSASUNA (4-4-2): Fernandez; Areso, Catena, D Garcia, Herrando, Mojica; Moncayola, Torro, Oroz; Budimir, Arnaiz.

CELTA VIGO (4-4-2): Guaita; U Nunez, Starfelt, Dominguez; Mingueza, Tapia, De la Torre, M Sanchez; Douvikas, Aspas, Larsen.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1