I pronostici di domenica 4 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 4 febbraio: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

La prima domenica di febbraio presenta tre partite di altissimo livello e molto importanti per i titoli di Serie A, Premier League e Liga. Tre sfide in cui i gol non dovrebbero mancare, così come i cartellini gialli vista l’alta posta in palio: si tratta di Inter-Juventus, Arsenal-Liverpool e Real Madrid-Atletico Madrid.

Difficile sbilanciarsi più di tanto con le favorite in questi tre big match, per le possibili vincenti meglio guardare altrove: il Napoli dovrebbe superare il Verona smantellato nel corso della sessione invernale di calciomercato, altamente probabile anche la vittoria in Ligue 1 del Monaco sul Le Havre.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno tre gol conviene guardare alla Bundesliga, campionato in cui la media realizzativa è tradizionalmente molto alta: le candidate di questa domenica sono Wolfsburg-Hoffenheim e Lipsia-Union Berlino, occhio anche ad AZ Alkmaar-Feyenoord di Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Atalanta-Lazio, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Monaco (in Monaco-Le Havre, Ligue 1, ore 13:00)

• Lille (in Lille-Clermont, Ligue 1, ore 15:00)

• Napoli (in Napoli-Verona, Serie A, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AZ Alkmaar-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

• Wolfsburg-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

• Lipsia-Union Berlino, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Arsenal-Liverpool, Premier League, ore 17:30

• Inter-Juventus, Serie A, ore 20:45

• Real Madrid-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Manchester United vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester United-West Ham, Premier League, ore 15:00)