Gratta e Vinci, sfatato il tabù del “13”: meglio del Totocalcio

Gratta e Vinci, quasi Miliardario, ma il colpo rimane comunque da capogiro. Ecco quello che è successo con il solito, clamoroso, biglietto

Non è Miliardario. Però siamo sicuri che si accontenta allo stesso modo. Perché la vincita non cambierà di certo la vita, però l’aiuta, eccome se l’aiuta, visto che alla fine della fiera ha portato a casa la bellezza di 100mila euro. Che sono tantissimi, ma proprio tanti, soldi.

Centomila euro con l’acquisto di un biglietto da 5euro. Il sogno di una vita praticamente per tutti quelli che decidono in un momento o nell’altro di acquistare un tagliando in tabaccheria oppure chissà, magari anche in un autogrill – visto che non si sa perché ogni volta che uno si ferma, o quasi, ne compra uno. Ma andiamo a vedere con quale biglietto (forse lo avete capito eh) e con quale numero è riuscito a gioire. E anche dove è successo il fatto nella storia che, come al solito, è raccontata da Agimeg.it.

Gratta e Vinci, il colpo con il Miliardario

Il biglietto vincente è Il Miliardario, ovviamente. Il primo della famiglia, quello che costa solamente 5euro e che nel corso della sua storia incredibile ha regalato enormi, ma enormi vincite a tutti quelli che sono stati capaci di comprare quello vincente. Il fatto è successo a Ravenna, ad una signora in questo caso, che ha grattato una somma incredibile. Chissà come si sarà sentita.

Ma con quale numero la signora ha fatto centro? Il 13, quello che per molti non è fortunato ma che in questo caso si è rivelato il numero vincente. Il titolare dell’esercizio – si legge sul sito – “ha poi aiutato la signora a concludere la giocata, vista la troppa emozione della vincitrice che non era più in grado di proseguire. Se il 13, nella credenza popolare, porta sfortuna, questa volta è stato davvero l’opposto”. Cosa ci lascia, quindi, questa storia? Un fatto che è sotto gli occhi di tutti: la Dea Bendata è proprio bendata e non guarda in faccia nessuno, figuriamoci se guarda i numeri con i quali deve regalare la vincita clamorosa.