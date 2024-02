Bayer Leverkusen-Stoccarda: pronostici marcatori, tiratori, ammoniti

Bayer Leverkusen-Stoccarda mette in palio l’accesso alla semifinale della Coppa di Germania. I pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Il Bayer Leverkusen è la squadra del momento. Imbattuta in stagione, la truppa guidata da Xabi Alonso è prima in campionato e nel prossimo weekend si gioca in casa lo scontro diretto contro il Bayern Monaco che insegue. Una vittoria – all’andata finì in pareggio – permetterebbe alle Aspirine di mettere una serie ipoteca alla Bundesliga. Potrebbe essere un match davvero decisivo.

Ma prima dell’appuntamento dell’anno c’è da affrontare lo Stoccarda, un’altra squadra che sta facendo bene, nei quarti di finale della Coppa di Germania. Normale pensare ai padroni di casa ampiamente favoriti. Ma andiamo a vedere insieme, in questo caso, quelli che sono i pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti.

Bayer Leverkusen-Stoccarda, il pronostico per il marcatore

Per sopperire all’assenza di Boniface, che rientrerà solamente nel mese di aprile, il Leverkusen ha preso dal Betis Borja Iglesias, ma in questo match da dentro o fuori Xabi Alonso si affida all’ex Roma Schick, tornato su buoni livelli dopo l’infortunio dell’anno passato: potrebbe timbrare il cartellino. Per quanto riguarda lo Stoccarda invece occhio a Undav. Uno dei migliori in stagione fino a questo momento.

I pronostici per ammoniti e tiratori

Sarà una partita calda. E Xhaka in questi match si esalta, viste le sue caratteristiche. Il centrocampista svizzero è uno di quelli che mai si tira indietro, uno di quelli che con la sua forza riesce sempre a mettere le cose in chiaro in mezzo al campo. Potrebbe tranquillamente finire sul taccuino dei cattivi. Così come potrebbe finire nello stesso taccuino Mittelstädt degli ospiti.

Capitolo tiratori, infine: Frimpong e Grimaldo, esterni dei padroni di casa, potrebbe effettuare almeno tre tiri a testa. Una conclusione nello specchio della porta la potrebbero trovare Tah – abile di testa su palla inattiva e protagonista proprio contro lo Stoccarda in Bundesliga -, Xhaka e Wirtz nelle fila del Bayer, mentre il maggiore indiziato nello Stoccarda è Führich.