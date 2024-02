Thiago Motta alla Juve: “Io l’avrei saputo”

Niente Napoli e niente Juve: Thiago Motta sembra sempre più proiettato per un’avventura all’estero. Al Barcellona, magari. O al PSG.

Dario Canovi, membro dell’entourage di Thiago Motta, ha parlato del futuro dell’allenatore del Bologna ai microfoni di TvPlay.

⁠Dopo aver dichiarato che Thiago Motta non sceglierenne mai il Napoli (“nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori“), Canovi ha escluso anche la Juve come possibile prossima destinazione del tecnico. Le dichiarazioni dell’agente che hanno suscitato la rabbia dei tifosi azzurri chiariscono fino a un certo punto le intenzioni future del tecnico rossoblù.

⁠

“Thiago Motta non è un allenatore in contatto con la Juve“, ha dichiarato Canovi. “Lui è un allenatore destinato a grandissime squadre, è tra i primi quattro-cinque allenatori del mondo. Ha una media punti di 1,8 al Bologna e questo significa tanto. Ma non credo che ci sia stato un contatto con Giuntoli, altrimenti l’avrei saputo”.

Canovi ha parlato anche della sfida Inter-Juve per lo Scudetto. “L’Inter è notevolmente più attrezzata della Juve. I nerazzurri sono i superfavoriti per la vittoria dello Scudetto”.

Thiago Motta lontano dal Napoli e dalla Juve: “Ecco a cosa è destinato“

Per l’agente Motta può permettersi ora di puntare in alto: “È giovane ed è uno dei migliori allenatori al mondo. Credo sia destinato a un grande palcoscenico“, ha dichiarato l’intervistato.

Senza sbilanciarsi, Canovi lascia dunque intendere che il suo assistito possa mirare alla panchina di una big. Il Barcellona? Oppure il Milan? Tutto è ancora aperto. E se il Napoli sembra, per ovvi motivi, una squadra lontanissima da Thiago Motta, la Juve potrebbe essere ancora in corsa.

Dopo l’exploit di questa stagione al Bologna, per Thiago Motta c’è la fila. Proprio il Napoli, che sembrava in pole dopo l’esonero di Garcia e l’ingaggio a tempo determinato di Mazzarri, non è una destinazione gradita. L’italo-brasiliano si è già scontrato con il presidente Aurelio De Laurentiis, ed è difficile pensare che i due possano intendersi.

C’è chi lo vorrebbe al Milan e chi alla Juve. Entrambe le big italiane sono vigili sul futuro dell’italo-brasiliano: potrebbero dover scegliere un’alternativa in caso di addio di Stefano Pioli o Max Allegri, e l’ex Spezia sembra a oggi la miglior figura disponibile in Serie A.

Ma al momento il nome più suggestivo è quello del Barcellona: in Spagna giudicano Motta come un top. E secondo Canovi tale giudizio è più che motivato.