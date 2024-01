Milan-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Roma è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Scontro diretto ad altissima tensione quello tra Milan e Roma, entrambe appena eliminate dalla Coppa Italia. In settimana i rossoneri si sono arresi all’Atalanta per la seconda volta nel giro di un mese. La Dea, grazie ad una doppietta del centrocampista nerazzurro Koopmeiners, ha ribaltato il gol iniziale di Leao estromettendo il Diavolo dalla competizione e garantendosi il pass per la semifinale.

Un’altra brutta battuta d’arresto per la squadra di Stefano Pioli, che rimane tra gli allenatori a rischio. Il Milan rimane in corsa su due fronti, campionato ed Europa League, ma al momento, nonostante domenica scorsa abbia consolidato il terzo posto, i rossoneri sono fuori dalla lotta per lo scudetto. E danno l’impressione di essere almeno un gradino sotto sia rispetto all’Inter che alla Juventus, le due pretendenti al tricolore. Quello contro i giallorossi sarò l’ennesimo esame di maturità per Theo Hernandez e compagni, che sembrano sciogliersi al sole ogni volta che bisogna alzare l’asticella (tranne in rari casi). In campionato il Milan non perde da oltre un mese ed un’eventuale vittoria contro i capitolini sarebbe la terza di fila dopo quelle con Sassuolo (1-0) ed Empoli (0-3). Si respira un’aria sempre più pesante nello spogliatoio romanista dopo la cocente delusione patita nel derby di Coppa Italia contro la Lazio, che ha avuto la meglio con un rigore di Zaccagni (1-0).

Gli infortuni non sembrano più una attenuante valida per un Mourinho sempre più confuso ed improvvisamente in bilico dopo la quarta sconfitta in sei partite con i biancocelesti di Sarri. La sua Roma ha ancora una volta deluso dal punto di vista del gioco ed i limiti appaiono sempre più evidenti. Solo una vittoria negli ultimi quattro match per i giallorossi, che in questa striscia sono riusciti a battere solamente la Cremonese.

Milan-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

L’attacco del Milan riaccoglie Giroud, alle cui spalle agiranno Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Pioli dovrebbe poter di nuovo contare su Okafor, che si accomoderà in panchina, ma l’infermeria resta piena. Bennacer e Chukwueze sono impegnati con le rispettive nazionali, out per infortunio invece Gabbia, Kalulu, Tomori, Florenzi e Pobega. A sinistra possibile conferma per il giovane Jimenez.

Rosa ridotta all’osso anche quella della Roma. Mourinho dietro vorrebbe continuare a dare fiducia ad Huijsen, arrivato in prestito dalla Juventus, mentre in attacco al posto dell’infortunato Dybala – l’argentino si è fatto di nuovo male nel derby – dovrebbe giocare Belotti. Assenti anche N’Dicka, Azmoun, Aouar, Smalling e Kumbulla.

Come vedere Milan-Roma in diretta tv e in streaming

Milan-Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si conclude il tour de force della Roma, sempre deludente negli scontri diretti, ad eccezione della sfida con il Napoli, e senza vittorie in trasferta da oltre un mese. Momento delicatissimo per i giallorossi, che potrebbero tornare a mani vuote anche da San Siro. Anche il Milan, come i capitolini, deve fare i conti con numerosi infortuni ma ha qualcosa in più della squadra di Mourinho e parte leggermente favorito. Almeno 2 i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1