Barcellona-Real Madrid, Supercoppa di Spagna: streaming, formazioni, pronostici

Barcellona-Real Madrid è la finale della Supercoppa di Spagna e si gioca domenica alle 20: tv, streaming gratis, formazioni e pronostico

Il Clasico per una Coppa. La finale di Supercoppa di Spagna che si giocherà domenica sera a Riad, mette di fronte il meglio. Ed era quello che volevano gli organizzatori, ovviamente. I catalani hanno battuto l’Osasuna in semifinale, i madrileni hanno fatto fuori i cugini dell’Atletico. Insomma, la coppa se la giocano le formazioni più forti. E secondo noi ce n’è una che parte leggermente favorita.

Nella sfida in campionato il Real Madrid ha vinto all’Olimpico di Barcellona in rimonta. Una rimonta incredibile, se vogliamo dirla tutta, perché dopo il vantaggio di Gundogan e più di un’occasione per gli uomini di Xavi di affondare il colpo, nella ripresa si è acceso Bellingham: doppietta e tutti a casa. Ed è proprio l’inglese il pericolo numero uno: giocando tra le linee ha quella capacità di andare a trovare lo spazio giusto per attaccare la non granitica difesa catalana. Insomma, la truppa di Carlo Ancelotti secondo il nostro avviso parte favorita.

E poi anche la classifica della Liga dice questo: ok che si gioca una finale e quando si affrontano squadre di questo calibro il pronostico molto spesso viene ribaltato. Ma i Blancos hanno nella loro indole proprio vincere partite di questo genere. Di sicuro ci sarà un’altra cosa: lo spettacolo non mancherà in un match del genere e infatti entrambe potrebbero trovare la via della rete.

Come vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming

La partita Barcellona-Real Madrid, valida per la finale della Supercoppa di Spagna, è in programma domenica alle 20:00 all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicata i diritti sulla manifestazione calcistica. In tv invece si potrà seguire su TeleLombardia.

Il pronostico

Partiamo con le cose certe: almeno una rete per squadra. Quella meno certa: almeno un gol nel primi 45 minuti. Poi il Real Madrid è favorito, senza dubbio. Non solo per quello che ha fatto vedere nella semifinale, ma anche per quella che è la classifica della Liga e per quella che è l’indole di una squadra che, in ogni finale, vince quasi sempre anche se parte sfavorita. Ma è una finale, appunto, e occhio anche alla possibilità che possa finire oltre il 90esimo. Ma per noi si chiude lì, col trionfo di Ancelotti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Gundogan; Yamal, Felix, Lewandowski.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2