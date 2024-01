Lens-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lens-PSG è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Finora due partite e due vittorie comode nell’alba del nuovo anno per il Psg. Contro il Tolosa nella Supercoppa di Francia i parigini hanno avuto la meglio 2-0 (Lee, Mbappé) aggiudicandosi il primo trofeo stagionale. Quattro giorni dopo invece ha avuto luogo una vera e proprio sgambata con i dilettanti del Revel, annichiliti 9-0 nel turno di Coppa di Francia, goleada alla quale ha partecipato anche la stella della nazionale francese, tornata a far parlare di sé per la questione rinnovo.

Mbappé, infatti, a giugno andrà in scadenza di contratto e non è scontato che firmi di nuovo con il club della capitale, costretto a fare i conti con la serrata concorrenza del Real Madrid. Certo, molto dipenderà da come terminerà questa stagione: il Psg darà nuovamente l’assalto all’agognata Champions League, trofeo che i campioni di Francia in carica sognano da ormai più di un decennio. Nel frattempo la squadra di Luis Enrique cercherà di ampliare il distacco dalla seconda in classifica della Ligue 1: al momento l’unica ad impedirle di andare in fuga è il Nizza dell’italiano Francesco Farioli, a -5 dal primo posto.

Nel primo impegno di campionato del 2024 il Psg farà visita al Lens, squadra che lo scorso anno gli diede filo da torcere nella battaglia per il titolo.

I giallorossi, dopo una partenza da dimenticare, sono tornati a ridosso della zona Europa ed hanno chiuso il girone d’andata a quota 26 punti, cinque in meno della quarta. La qualificazione alla Champions League, dunque, è ancora possibile. Prima dello stop natalizio tuttavia il Lens aveva visto infrangersi la lunga imbattibilità, perdendo 2-0 con il Nizza. È già terminata anche l’avventura degli uomini di Franck Haise in Coppa di Francia, eliminati ai calci di rigore dal Monaco. Senza gli infortunati Farinez, Cabot, Machado, Gradit, il Lens dovrà rinunciare anche a Mendy, Guilavogui, Abdul-Samed, Kushanov, Corts, impegnati con le rispettive nazionali. Nel Psg, per lo stesso motivo, non ci saranno Hakimi e Lee.

Come vedere Lens-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lens e PSG è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Esattamente un anno fa il Lens riusciva a cogliere una storica vittoria contro il Psg, grazie alla quale riaprì (momentaneamente) il campionato. Sarà difficilissimo ripetersi, anche a causa delle pesanti assenze e di una difesa che è rimasta inviolata solo una volta nelle ultime quattro gare. Fiducia nel Psg, che dovrebbe spuntarla in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lens-PSG

LENS (3-4-3): Samba; Aguilar, Danso, Medina; Frankowski, El Aynaoui, Diouf, Maouassa; Sotoca, Saïd, Da Costa.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Mukiélé, Marquinhos, Danilo Pereira, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3