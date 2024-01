I pronostici di domenica 14 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1

I pronostici di domenica 14 gennaio: si gioca in Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Il big match della prima giornata di ritorno di Serie A è il posticipo serale tra il Milan e la Roma, due squadre uscite con le ossa rotte dai quarti di finale di Coppa Italia. Tra le due però sta messa sicuramente peggio la squadra di Mourinho, involuta nel gioco e per giunta priva di Dybala infortunato: i rossoneri dovrebbero evitare quanto meno la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

In Serie B vittorie alla portata per Parma e Cremonese in casa rispettivamente contro Ascoli e Cosenza. Promette spettacolo e gol in Premier League la sfida tra Manchester United e Tottenham, stesso discorso in Bundesliga per Borussia Mönchengladbach-Stoccarda.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio a Everton-Aston Villa di Premier League e Bochum 1848-Werder Brema di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milan vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Milan-Roma, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Girona (in Almeria-Girona, Liga, ore 14:00)

• Parma (in Parma-Ascoli, Serie B, ore 16:15)

• Cremonese (in Cremonese-Cosenza, Serie B, ore 16:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Feyenoord-NEC Nimega, Eredivisie, ore 16:45

• Manchester United-Tottenham, Premier League, ore 17:30

• Borussia Mönchengladbach-Stoccarda, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Everton-Aston Villa, Premier League, ore 15:00

• Bochum 1848-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30

• Fiorentina-Udinese, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Porto vincente e almeno un gol per squadra (in Porto-Braga, Primeira Liga, ore 21:30)